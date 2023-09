Favorit TG Biberach setzt sich im Derby deutlich durch

Die TG Biberach hat zum Auftakt der Bezirksliga-Saison das Derby gegen die zweite Mannschaft des HRW Laupheim mit 37:28 (17:11) gewonnen. Damit gelang Titelaspirant Biberach mit seinem neuen Trainer Markus Klemencic-Müller ein erster Schritt in die richtige Richtung und die ersten beiden Pluspunkte, die Sicherheit und Selbstvertrauen geben sollten.

Mit großer Spannung wurde der Heimspielauftakt der ersten Männermannschaft erwartet ‐ und dass man gegen die zweite Mannschaft aus Laupheim zumindest auf dem Papier der Favorit war, war allen bewusst. Entsprechend motiviert ging die TG in die Partie: Nachdem die rund 250 Zuschauer bis zum 3:3 (Tore durch Simon Krais, Faris Hadzic und Lukas Fimpel bzw. Daniel Amann (2) und Marius Schöferle) ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe sahen, konnte die TG in der Folge immer mehr Treffer zwischen sich und die Gäste legen (7:3, 10. Spielminute). Vor allem das Angriffsspiel wusste zu gefallen. Dazu kam eine starke Vorstellung von Neuzugang Ionut Andreescu im Biberacher Tor.

Derweil haderten die Laupheimer mit vielen vergebenen Möglichkeiten, sodass die frühe 3:2-Führung die einzige im Spiel bleiben sollte. Beim Stand von 17:11 ging es in die Pause.

Das Ziel war demnach schnell formuliert: Man wollte nichts mehr anbrennen lassen und die ersten beiden Pluspunkte in Biberach behalten. Sicherer Rückhalt im zweiten Durchgang war dann Tim Schätzle, der nun das Tor hütete. Durch Treffer von Costel Manea, Simon Krais und Florian Kärcher setzte man gleich das richtige Zeichen. Auch wenn in der Folge die TG mit der Abwehrleistung nicht immer ganz zufrieden sein konnte, stand einem letztlich verdienten 37:28-Erfolg nichts mehr im Weg.

„Insgesamt war es ein guter Auftakt, gleichzeitig gibt es aber auch noch Baustellen, an denen wir arbeiten wollen“, so Co-Trainer Jan Wille, der mit seinem Team aber zufrieden war. Ein Sonderlob bekamen die „Neulinge“ Leander Gawatz und Jonas Frey, die erstmals im TG-Herrentrikot unterwegs waren. „Überhaupt haben die A-Jugendlichen gut performt“, so Wille weiter.

Für beide Teams geht es am 1. Oktober in der Meisterschaft weiter. Die TG tritt beim TS Dornbirn an, die HRW-Zweite bestreitet dann ihr Heimdebüt gegen die TSG Söflingen II.

TG Biberach ‐ HRW Laupheim II 37:28 (17:11).

TG: Andreescu, Schätzle ‐ Hadzic (8), Fimpel (7), Botezatu (4), Meinhardt (3), S. Krais (3), Kärcher (3), Gawatz (3), Röhrig (2), Manea (1), Frey (1), Düsterer (1), Bottek (1).

HRW II: S. Stührmann, Wangerow ‐ Schröder (9), Rodloff (6), Ladan (5), Schöferle (3), Amann (3), D. Stührmann (1), Emmerich (1), Zyranov, Schlaich, J. Mann.

