Fastenmarkt lockt in die Innenstadt

Der traditionelle Fastenmarkt lädt am Mittwoch, 14. Februar, in die Biberacher Innenstadt ein. Von 8 bis 18 Uhr präsentieren zahlreiche Händler aus dem süddeutschen Raum ihr Warensortiment. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung schreibt, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine große Auswahl an Bekleidung, Leder- und Kurzwaren, Haushaltsartikeln, Dekomaterialien, Schmuck, Taschen sowie Produkten aus dem Kunstgewerbe freuen. Ein Imbiss- und Süßwarenangebot sorgt zudem für kulinarische Genüsse.

Aufgrund des Markts werden der gesamte Marktplatz, die Hindenburgstraße bis zur Karpfengasse, der Kesselplatz, die Schrannenstraße und der Schadenhof mit Schadenhofstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Wochenmarkt wird am 14. Februar auf den Kirchplatz verlegt.

Die Haltestelle Marktplatz kann nicht angefahren werden. Auch die Haltestellen Wielandstraße, Holzmarkt und Stadthalle können an diesem Tag von den Fahrgästen nicht genutzt werden. Die Haltestelle KaVo kann zudem nur von den Linien 2 und 4 angefahren werden, wenn diese im Anschluss die Haltestelle Musikschule bedienen.

Das Parkdeck Stadthalle ist aufgrund des politischen Aschermittwochs und des Fastenmarkts gesperrt. Die Tiefgaragenplätze können jedoch genutzt werden. Weitere Parkgelegenheiten bestehen für die Marktbesucher in der Tiefgarage Museum, in den Parkhäusern Ulmer Tor und Wielandpark und in den Straßen außerhalb des Marktgebiets.