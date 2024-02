Fastenkurs startet im März

Die VHS Biberach bietet einen Fastenkurs an, der am Dienstag, 5. März, startet. An drei Abenden bekommen die Teilnehmenden von Dozentin Simone Göpper viele Informationen rund um das Fasten. Sie erfahren, wie sie sich auf die Fastenzeit vorbereiten können und erwerben ein Grundwissen, um sich und ihren Körper in dieser Zeit auch mental zu unterstützen.

Die Kursabende sind am Dienstag, 5., Montag, 11. und Donnerstag, 21. März, jeweils von 19 bis 22 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 75 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-biberach.de, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-338 erforderlich.