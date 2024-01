Fast 700 Kurse und Fortbildungen in einem Jahr

2023 ist für den DRK-Kreisverband im Bereich der Aus- und Weiterbildung bislang eines der erfolgreichsten Jahre in seiner Geschichte gewesen: Insgesamt gaben die sieben hauptamtlichen und 28 ehrenamtlichen Ausbildungskräfte 671 Kurse. 8346 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an den Erste-Hilfe-Kursen teil.

Klassische Rotkreuzkurse, Erste-Hilfe-Kurse mit Schwerpunkten Kinder oder Senioren, Motorrad-Fresh-Up-Kurse oder Erste-Hilfe-am-Hund-Kurse: Das DRK Biberach bietet eine breite Palette an Schulungsthemen an - und das nicht nur für Privatpersonen. Auch Kurse für Betriebe und Notfalltrainings für Gesundheitseinrichtungen sind Teil des Angebots, das 2023 großen Zuspruch erhalten hat. „Wir sind glücklich darüber, dass wir so viele Menschen für die wichtigen Themen Erste Hilfe und Erstversorgung begeistern konnten“, sagte Kreisausbilder Manfred Rommel bei der Ausbilderversammlung am Jahresabschluss.

Die vielen Kurstermine wurden auch 2023 nicht nur von haupt-, sondern auch von ehrenamtlichen Ausbildungskräften übernommen. Neu zum Team dazugestoßen sind aktuell als hauptamtliche Ausbilder Lucia Maucher und Magdalena Hempfer. Zum Team der Ehrenamtlichen sind Christina Santheer und Mona Hildenbrand dazugekommen, Max Reichenzeller unterstützt in seinem Freiwilligen Sozialen Jahr die Ausbildungskräfte.

„Ich freue mich sehr, dass uns nicht nur die haupt-, sondern auch die ehrenamtlichen Ausbilder so zahlreich unterstützen und nicht nur eine hohe Einsatzbereitschaft, sondern auch eine unglaubliche Flexibilität an den Tag legen“, so Rommel. Beim Jahresabschluss wurden die besonders aktiven Ehrenamtlichen speziell gewürdigt. Joachim Müller hat 2023 ganze fünfzehn, Stefan Hecht zwölf Kurse abgehalten. Dilara Yegül, Johannes Birk und Marita Waibel kamen auf jeweils acht Kurse.

Helmut Plonka legte sein Amt als Ausbildungsverantwortlicher des DRK Ortsverbands Biberach nach fünf Jahren nieder. „Wir danken ihm sehr für die geleistete Arbeit und freuen uns, dass wir ihn weiter als Ausbilder halten können“, so Rommel.