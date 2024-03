Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat am Montag die Wanderausstellung über die Arbeit des Deutschen Bundestags in der Kundenhalle der Kreissparkasse Biberach eröffnet. Bis Freitag, 8. März, ist die Ausstellung dort zu sehen, die auf Initiative der hiesigen Grünen-Bundestagsabgeordneten Anja Reinalter in Biberach Station macht. Sie nahm bei der Eröffnung nochmals Bezug auf die Ereignisse am Aschermittwoch.

Die Ministerin warb nachdrücklich zum Besuch der Ausstellung. Der Bundestag sei nicht nur aufgrund der Glaskuppel über dem Reichstagsgebäude ein transparentes Parlament. „Dieses Haus möchte in Kontakt treten mit der gesamten Bevölkerung“, sagte Paus. Das sei gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je.

Wir dürfen Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen, jetzt nicht alleine lassen. Lisa Paus

„Demokratie funktioniert nur dann, wenn sie eine Bevölkerung hat, die die Demokratie auch will“, sagte Lisa Paus. „Wir erleben gerade in diesen Wochen, dass es da an der ein oder anderen Stelle ein Fragezeichen gibt und dass die Demokratie von innen angegriffen wird.“

Grundgesetz-Jubiläum 2024

Das Grundgesetz, das in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, biete Möglichkeiten, die Demokratie zu verteidigen. „Im Zweifel sind wir willens, diese Möglichkeiten auch zu nutzen“, meinte die Ministerin. Gerade im Wahljahr 2024, in dem Europawahl und baden-württembergische Kommunalwahl anstehen, müsse es aufhören, „dass Menschen sich aus der Politik zurückziehen, weil sie Angst vor Hass und Hetze haben, die zunehmen“, so die Ministerin. „Wir dürfen Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen, jetzt nicht alleine lassen.“

Ins gleiche Horn stieß ihre Fraktionskollegin Anja Reinalter und schlug den Bogen zu den Protesten, die zur Absage des politischen Aschermittwochs in Biberach führten. Vielleicht sei es deshalb genau der richtige Zeitpunkt, die Ausstellung über den Bundestag jetzt in der Stadt zu zeigen.

„Es ging am Aschermittwoch allerdings nicht um Biberach, den Landkreis und es ging nicht nur um die Grünen, die hier eine Veranstaltung abhalten wollten. Was passiert ist, war ein sehr dunkler Tag für die Demokratie und ein Angriff auf sie.“ Wenn Rechte versuchten, eine Veranstaltung zu sprengen, dann habe das eine nationale Relevanz, sagte Reinalter.

„Brauchen ganz starke Stimmen für die Demokratie“

„Feuer legen, Kettensägen und Gewalt haben nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Keine Unzufriedenheit mit einer Regierung rechtfertigt Gewalt“, so die Grünen-Abgeordnete. „Wir müssen zusammenstehen“, appellierte sind an die anwesenden Kreisräte.

Neben den bereits angemeldeten Schulklassen, die zur Ausstellung kommen wollen, sei es wichtig, dass sich auch „die Mitte der Gesellschaft“ über die Arbeit des Bundestags informieren, sagte Reinalter. „Wir brauchen jetzt ganz starke Stimmen für die Demokratie. Dazu braucht es jede und jeden.“

Die Ausstellung über den Bundestag sei ein herausragendes Bildungsangebot für die gesamte Gesellschaft, sagte Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse (KSK) Biberach. Sie im Herzen der Stadt zeigen und mit dem Besuch einer Bundesministerin eröffnen zu können, sei eine ganz besondere Ehre, so Bücher.

Die Ausstellung, die 2022 umfassend modernisiert wurde, sei jetzt ein herausragendes, digitales Meisterwerk, das Bildung und Spaß miteinander vereine. Jährlich ist sie in rund 150 Städten in der gesamten Republik zu sehen.