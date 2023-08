Familienfreundlich unterwegs in Biberach

Mit dem neuen familienfreundlichen Zertifikat ist ab sofort auf einen Blick erkennbar, ob ein Restaurant oder Einzelhandelsgeschäft in Biberach einen familienfreundlichen Service anbietet. Mit der Zertifizierung möchte das „Lokale Bündnis Familie Biberach“ Familien aufzeigen, welche Einrichtungen vom Grundsatz her familienfreundlich sind. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Dies bedeute nicht zwangsläufig, dass es in einem Gasthaus eine spezielle Kinderkarte geben müsse oder einen Wickeltisch, heißt es in der Mitteilung weiter. Es gehe vielmehr darum, wie auf die Familie als Kunde eingegangen wird und ob die Betriebe den Wünschen und Bedürfnissen von Familien im Rahmen des Möglichen entgegengekommen. Bereits im April dieses Jahres hatte das Lokale Bündnis Restaurants, Cafés und Einzelhandelsgeschäfte dazu aufgerufen, sich zertifizieren zu lassen. Anhand eines Kriterienkatalogs prüfte eine Jury, inwieweit die Betriebe bestimmte Anforderungen erfüllen.

Nun steht das Jury–Ergebnis fest: Zertifiziert wurden die Geschäfte Gutermann zum Blumenstrauß, Photo Porst, Bettenhaus Schoop, Mode Kolesch, Osiander, Schreibwaren Mayer — Der Pflüger, Atempause, Sport Heinzel, Garten–Igel, Bäckerei Eisinger, Augenoptik Bendel und Vom Fass. Zu den zertifizierten Restaurants und Cafés gehören das Café Pocissimo, die Pizzeria Peperoni, der Goldene Rebstock, der Eberbacher Hof, das Café Su Casa, das Ropach, Da Serafino und Coffee Fellows.

Gastronomiebetriebe und Einzelhandelsgeschäfte in Biberach, die sich ebenfalls zertifizieren lassen möchten oder Anregungen wünschen, können sich beim Lokalen Bündnis per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/75866 melden.