Biberach

Falschparker behindern den Verkehr

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Parkplätze in der Hindenburgstraße können derzeit aufgrund der Baustelle in der Sennhofgasse nicht genutzt werden. (Foto: Stadt Biberach )

In der Hindenburgstraße in Biberach haben widerrechtlich geparkte Fahrzeuge in den vergangenen Monaten immer wieder Schadensfälle verursacht. Die Stadtverwaltung weist daher auf das aktuell bestehende Halteverbot in diesem Bereich hin.