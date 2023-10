Fair hergestellte Bälle testen

Unter dem Motto „Biberach spielt fair“ werden am Montag, 9. Oktober, um 17 Uhr in der Biberacher Mali-Sporthalle, Adenauerallee 30, die fair hergestellten Bälle des Fairtrade-Herstellers „Bad Boyz Ballfabrik“ vorgestellt. Anschließend können die Bälle ausgiebig getestet werden.

Ein Großteil der weltweit hergestellten Bälle wird per Hand in asiatischen Ländern genäht. Berichte und Untersuchungen haben gezeigt, dass dort die Arbeitsbedingungen häufig schlecht sind. Es fehlt an Schutzausrüstung für die Angestellten, die Bezahlung ist sehr niedrig und die Arbeitszeiten sind lang.

Um diese Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten zu verbessern, haben einige Unternehmen angefangen nach dem Prinzip des fairen Handels zu produzieren und ihre Produkte mit dem Fairtrade-Siegel gekennzeichnet.

In Kooperation mit dem Fairtrade-Hersteller „Bad Boyz Ballfabrik“ möchte die Lokale Agenda der Stadt Biberach und der Weltladen Biberach diese fairen Alternativen bei der Veranstaltung „Biberach spielt fair“ in der Mali-Sporthalle vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag können Fragen gestellt und alle Bälle ausgiebig getestet werden. Gerne können Kinder und Jugendliche zur Veranstaltung mitkommen und gemeinsam die Bälle ausprobieren. Interessierte sollten Sportschuhe mitbringen.