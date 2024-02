Fahrraddemonstration zum bundesweiten Klimastreik auch in Biberach

Im Rahmen des bundesweiten Klimastreiks findet am Freitag, 1. März, auf dem Marktplatz in Biberach eine Demonstration für den Verkehrswandel statt. Veranstalter ist der BUND-Kreisverband Biberach in Kooperation mit Fridays for Future. Die Teilnehmer fordern von Gesellschaft und Politik gleichermaßen mehr Engagement für eine ökologischere und sozialere Mobilität und einen besseren öffentlichen Nahverkehr.

Die Demo beginnt um 17 Uhr mit kurzen Redebeiträgen von Vertretern der beteiligten Initiativen. Sie alle eint der Wunsch, die Lebensqualität in der Stadt zu steigern und für die Zukunft zu bewahren. Nach den Redebeiträgen schließt sich um 17.30 Uhr eine große Fahrraddemonstration an, bei der die Teilnehmer gemeinsam auf den Straßen durch Biberach fahren. Jede Art von Fahrrad ist willkommen. Banner und Plakate sind willkommen. Gerne können die Fahrräder auch geschmückt werden wie zum Beispiel mit Lichterketten oder Ähnlichem. Wichtig ist allein die Verkehrssicherheit des Fortbewegungsmittels. Diese Form der Demonstration soll die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer gegenüber der aktuellen Dominanz des Automobils betonen. Sie soll außerdem ein Zeichen der Solidarität mit allen Menschen sein, die unter den Folgen des Klimawandels leiden.