Fahrdienst für bela–Freizeitgruppe gesucht

Der Verein bela e.V. bietet seit 35 Jahren erfolgreich begleitetes Wohnen in Familien an. Diese individuelle Wohnform ist für Menschen gedacht, die bei der Bewältigung ihres Alltags dauerhaft Begleitung und Unterstützung benötigen, wie es in einer Mitteilung heißt. Meist ist der Grund dafür eine seelische Vorerkrankung. Dabei wohnt und lebt die betroffene Person in einer Gastfamilie (Familie, Paar oder Einzelperson). Damit dies gelingen kann, unterstützen und begleiten die Mitarbeiter des Vereins bela die Gastfamilien und deren Bewohner.

Fester Bestandteil im Konzept des Begleiteten Wohnens in Familien sind die Freizeitangebote. Dazu zählen die beiden Betreuungsgruppen im Landkreis Biberach, die einmal wöchentlich in Mittelbiberach und in Ertingen stattfinden. Unter fachlicher Anleitung treffen sich dort Bewohner aus Gastfamilien und andere betroffene Menschen, um abwechslungsreiche Stunden in netter Gesellschaft zu verbringen.

Die Betreuungsgruppe in Mittelbiberach findet immer montags von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Die Teilnehmer des Gruppenangebotes kommen aus einem Umkreis von circa 20 Kilometer. Es gibt einen ehrenamtlichen Fahrdienst, welcher die Teilnehmer an ihrem Wohnort abholt und nach Ende der Gruppe wieder nach Hause bringt. Dafür sucht bela e.V. derzeit Fahrer. Wichtig ist dabei vor allem die Freude am Umgang mit Menschen und der Spaß am Autofahren. Die Fahrten finden mit einem Kleinbus statt. Eine entsprechende Fahrerlaubnis und Fahrsicherheit sind Voraussetzung für dieses Ehrenamt. An Feiertagen, in den Sommer– und Weihnachtsferien pausiert die Gruppe. Der Zeitaufwand wird im Rahmen der Ehrenamtspauschale vergütet.

Interesse