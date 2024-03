Fahnenraub in Laupheim endet mit zehn Monaten auf Bewährung

Das Amtsgericht Biberach hat am Dienstag einen 41-Jährigen wegen Raubes in einem minder schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann einem heute 21-Jährigen nach einer Demonstration in Laupheim gewaltsam eine Fahne entwendet hatte.

Eskalation nach Demonstration in Laupheim

Die Staatsanwaltschaft hat dem Angeklagten einen Vorfall zur Last gelegt, der sich am 31. Januar 2022 nach einem „Kerzenspaziergang“ durch Laupheim ereignet hat, an dem auch der 41-Jährige teilgenommen haben soll. Im Anschluss soll er einem heute 21-Jährigen, der sich an einer Gegendemonstration auf dem Marktplatz beteiligt hatte, auf einen Parkplatz gefolgt sein. Dort soll er diesen gewaltsam am Schließen des Kofferraums gehindert und ihm unter Drohungen die Fahne mit der Aufschrift „Love Music - Hate Fascism“ abgenommen haben. Im Nachgang soll er sich mit der Fahne fotografiert und das Bild in einer privaten Gruppe eines sozialen Netzwerks veröffentlicht haben.

Der Angeklagte aus dem nördlichen Kreisgebiet, der in Jeans und einem schwarzen Pulli mit Eisernem Kreuz beim Prozess erschienen war, machte vor Gericht keine Angaben zu den Anschuldigungen. Für die Beweisaufnahme hatte das Gericht den heute 21-jährigen Geschädigten als Zeugen geladen sowie die inzwischen 20-jährige und 21-jährige als seine damaligen Begleiterinnen. Die Freunde hatten zusammen die Demonstration besucht und sich bereits auf dem Nachhauseweg befunden. Übereinstimmend schilderten sie, dass ihnen der Angeklagte durch die Mittelstraße bis auf den Parkplatz der Kreissparkasse gefolgt sei. Am Auto sei es dann zum Aufeinandertreffen gekommen.

41-Jähriger soll mit der Faust gedroht haben

Gegenüber der Polizei hatte der 21-Jährige damals ausgesagt, dass just in dem Moment, als er seine Fahne im Laderaum verstauen wollte, der Angeklagte mit der Hand die Kofferraumklappe nach oben drückte und die Fahne an sich nahm. Mit dieser habe er dann einen Schlag gegen den jungen Mann angedeutet. Im Anschluss habe sich der Angeklagte mit der Fahne aus dem Staub gemacht. Unweit des Parkplatzes habe er den Fahnenstab ohne Flagge in einen Garten geworfen.

Der Vorsitzende Richter Ralf Bürglen hakte beim 21-Jährigen zum Tathergang nach. Er wollte wissen, inwiefern der Angeklagte ihn am Schließen des Kofferraums gehindert hatte und wie er zu der Fahne gekommen war. „Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern“, räumte der Geschädigte ein. Ob die Fahne bereits im Kofferraum gelegen habe oder der Angeklagte ihm diese abgenommen hatte, darauf wollte er sich nicht festlegen. „Ich habe ein Bild im Kopf, dass der Angeklagte in der linken Hand die Fahne hält und mit der Rechten eine Faust ballt“, sagte der 21-Jährige. Die Frage des Richters, ob er sich bedroht gefühlt habe, bejahte er. Infolge der Tat habe er unter Schock gestanden und einige Zeit unter Ängsten gelitten.

Angeklagter ist der Justiz kein Unbekannter

Die Szene beobachtet hatte auch die 20-Jährige. Sie versicherte dem Gericht, dass sie die Drohung des Angeklagten mit der Faust gesehen habe. „Er hat erst gedroht und dann die Fahne genommen“, so die Zeugin. An ein Ringen um den Kofferraumdeckel konnte sie sich allerdings auch nicht mehr erinnern. „Auf dem Parkplatz war es schon dunkel. Ich kann nicht behaupten, dass ich alles mitbekommen habe.“ Die andere Begleiterin hatte den Tathergang nicht beobachten können, weil sie sich aus Angst direkt ins Auto gesetzt hatte. Dennoch habe sie in den Tagen danach unter Schlafstörungen und Ängsten gelitten, bis heute meide sie Demonstrationen, schilderte die 21-Jährige.

Der Angeklagte ist der Justiz kein Unbekannter. 16 Einträge sind von ihm im Bundeszentralregister verzeichnet - unter anderem wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl, Urkundenfälschung, Körperverletzung. Aus diesem Grund hatten wohl auch die beiden Zivilpolizisten am Tag der besagten Demonstration den 41-Jährigen mitunter im Blick. Sie schilderten dem Gericht, dass sie beobachtet haben, wie der Angeklagte der Gruppe mit der Fahne in Richtung Mittelstraße folgte. Daraufhin sei eine Streife beauftragt worden, den Mann weiter zu beobachten: „Die Streifenbesatzung konnte aber keine Feststellung mehr machen“, betonte der Polizist. Es sei davon ausgegangen worden, dass es zu keinem Aufeinandertreffen kam.

Zivilpolizisten beobachteten Szenen des Vorfalls

Er und seine Kollegin hätten den Angeklagten dann später wieder vom Parkplatz zurück in die Mittelstraße kommen sehen. Dass er eine Fahne oder Fahnenstange bei sich hatte, konnten die Beamten auf Nachfrage des Richters nicht bestätigen. Allerdings hätten sie 20 Minuten später eine Gruppe mit der Fahne auf dem Marktplatz beobachtet. „Das waren andere mit der Fahne“, schilderte die Polizistin. Es sei aber bereits dunkel gewesen und aus der Entfernung hätten sich keine Personen klar identifizieren lassen.

Staatsanwalt Michael Höhn betonte in seinem Plädoyer, er sei nach den Zeugenschilderungen vom eingangs beschriebenem Tatablauf überzeugt. „Ich bin sicher, dass es die Situation so gegeben hat“, sagte Höhn. Es sei dem Angeklagten aber weniger darum gegangen, sich dauerhaft zu bereichern, sondern darum, dem Geschädigten die Fahne abzunehmen, so der Staatsanwalt. Vom Unrechtsgehalt weiche der Angriff von einer „klassischen Raubtat“ ab - dafür spreche der geringe Wert des Diebesgutes. Trotz nicht ganz unerheblicher psychischer Folgen für den 21-Jährigen und die 21-Jährige, sei die Zwangswirkung eher im unteren Bereich anzusiedeln. Daher forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 40 Euro für Raub in einem minder schweren Fall.

Richter sieht minder schweren Fall von Raub

„Wir müssen uns der Wahrheit nähern, was wirklich stattgefunden hat“, sagte Verteidigerin Öz Sümeyra. Da ihr Angeklagter von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch mache, müsse sich das Gericht auf die Schilderungen der Zeugen verlassen. Der Vorsitzende Richter habe den Zeugen immer wieder Vorhalte gemacht, allerdings hätten diese den Sachverhalt wie schriftlich niedergelegt nicht genau bestätigen können. „Es gibt Urteile zur Wegnahme von Fußballfahnen - wenn es nur darum geht, jemanden zu ärgern, kann nicht von Raub die Rede sein, allenfalls von Nötigung“, betonte die Verteidigerin. Sie forderte eine Geldstrafe von maximal 90 Tagessätzen.

Eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt zur zweijährigen Bewährung, sowie 50 gemeinnützige Arbeitsstunden lautete das Urteil. „Wir haben uns überzeugen lassen, dass es keine körperliche Misshandlung oder gesundheitliche Schädigung gab“, sagte der Vorsitzende Richter Ralf Bürglen in seiner Urteilsbegründung. Zwar habe es eine Drohung gegeben, allerdings habe die Fahne nur einen Bagatellwert. Zu den einschlägigen Vorstrafen, die bereits länger zurückliegen, sagte Bürglen: „Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte in Zukunft keine Straftaten mehr begehen wird.“

Das Gerichtsurteil ist noch nicht rechtskräftig. Kläger und Verteidigung haben eine Woche Zeit, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.