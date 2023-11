FA Göppingen II gastiert zum Rückrundenstart an der Riß

Die Oberliga-Handballerinnen der TG Biberach starten in die Rückrunde der Oberliga-Vorrundengruppe A. Am Samstag trifft das Team von Cheftrainer Markus Klemencic-Müller in heimischer Halle auf den jungen Bundesliga-Nachwuchs von Frisch Auf Göppingen II, der aktuell auf Rang drei steht. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Göppingen II kommt mit ganz viel Selbstvertrauen

Die junge Göppinger Truppe wird nicht nur als Tabellendritter (8:4 Punkte), sondern sicherlich auch mit ganz viel Selbstvertrauen an die Riß kommen, denn vor zwei Wochen konnte die Mannschaft auswärts beim Tabellenführer HSG Leinfelden-Echterdingen mit 29:24 gewinnen und damit für eine kleine Überraschung sorgen.

Zwar verloren die Göppingerinnen dann am vergangenen Wochenende beim TSV Heiningen mit 25:33, doch die Stärke der Mannschaft ist definitiv hinterlegt.

Positive Erinnerungen ans Hinrundenspiel

Gerne erinnert man sich auf TG-Seite an das Hinrundenspiel in Göppingen, denn damals machten die Biberacherinnen ein richtig starkes Spiel und zeigten deutlich ansteigende Form. Zwar musste sich das Team aus der Kreisstadt am Ende mit 23:31 geschlagen geben, bekam für die gezeigte Leistung aber viel Lob.

Positiv stimmt außerdem der letzte Auftritt der TG. Gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen zeigte man eine starke Leistung und musste sich nur knapp mit 21:22 geschlagen geben.

Darauf wird es ankommen

Auf dieser Leistung möchte die TG Biberach, die mit 0:12 Punkte am Tabellenende rangiert, nun aufbauen und auch die Göppingerinnen möglichst lange ärgern. Besonders ankommen wird es dabei auf die Abwehr- und Torhüterinnenleistung.

Einstellung, Laufbereitschaft und Kampf sind erforderlich, um den nächsten Schritt nach vorn zu machen. Im Angriff gilt es zudem die oftmals gut herausgespielten Chancen zu nutzen. Ziel ist es, das Spiel möglichst lange offen zu halten.