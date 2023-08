Die deutsche Frauen–Nationalmannschaft ist bei der Fußball–WM in Australien und Neuseeland am Donnerstag im Gruppenfinale in Brisbane gegen Südkorea gefordert (Anstoß: 12 Uhr/ZDF). Kommt Deutschland ins Achtelfinale oder ereilt die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss–Tecklenburg das gleiche Schicksal wie das Männer–Nationalteam bei der WM 2018, das gegen Südkorea verlor und ausschied? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich bei Expertinnen aus der Region umgehört.

Deutschland gehört zum Favoritenkreis auf WM–Titel

„Die Frauen werden es besser machen als die Männer. Die Niederlage gegen Kolumbien war unglücklich, die deutsche Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial, ins Achtelfinale einzuziehen“, sagt Verena Birk, Frauen–Abteilungsleiterin des Landesligisten SV Mietingen. „Alles andere würde mich auch überraschen. Deutschland dürfte aufgrund der Ausgangslage noch motivierter ins Spiel gehen.“

Birk ist optimistisch. „Deutschland gewinnt 2:0 und dann kann es im Turnier noch sehr weit gehen“, sagt die SVM–Abteilungsleiterin. „Deutschland gehört für mich weiterhin zum Favoritenkreis auf den WM–Titel neben Titelverteidiger USA und Europameister England. Darüber hinaus sind auch Frankreich und Brasilien zu beachten.“

Niederlage als zusätzliche Motivation

„Deutschland kommt auf jeden Fall ins Achtelfinale. Die DFB–Elf wird gegen Südkorea gewinnen, davon bin ich überzeugt“, sagt Laura Henle, Frauen–Abteilungsleiterin beim Landesligisten SV Alberweiler. „Deutschland hat eine starke Mannschaft und die Niederlage gegen Kolumbien dürfte zusätzliche Motivation geben. Ich tippe auf einen 3:1–Sieg für Deutschland, ab dem Achtelfinale wäre dann wieder alles drin.“ Dass Deutschland aber Weltmeister wird, glaubt Henle nicht: „Für mich sind die USA der WM–Favorit.“

„Deutschland wird weiterkommen. Ich tippe auf einen 3:2–Sieg für die Elf von Bundestrainerin Martina Voss–Tecklenburg“, sagt Sofia Mezger, Abwehrspielerin und Frauen–Abteilungsleiterin des Landesligisten FC Bellamont. „Spätestens im Halbfinale dürfte für Deutschland aber Schluss sein. Die WM–Favoriten sind für mich Titelverteidiger USA und Europameister England.“

Teamgeist stimmt

„Deutschland kommt auf jeden Fall weiter. Der Teamgeist stimmt einfach und die Niederlage gegen Kolumbien war nur ein kleiner Rückschlag“, sagt Linda Krause, stellvertretende Vorsitzende des TSV Warthausen, dessen Frauenteam in der Regionenliga VI spielt. „Umso motivierter wird das deutsche Team gegen Südkorea antreten und mit 3:1 gewinnen, da es einfach die bessere Mannschaft ist.“ Ab dem Achtelfinale wäre dann nach Ansicht von Krause alles drin. „Deutschland hat das Zeug dazu, den WM–Titel zu holen wie auch Titelverteidiger USA oder Europameister England.“