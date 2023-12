Biberach

Experte rät zu kritischer Auseinandersetzung mit der KI

Biberach / Lesedauer: 1 min

Der medienpädagogische Berater Sebastian Stoll hielt in der Bibliothek/Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum einen Vortrag zu „Chat GPT & Co.“ (Foto: Landratsamt )

Das Interesse am Thema „Chat GPT und Co. “ ist groß: Das zeigte ein Vortrag zu den Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), zu dem mehr als 60 Teilnehmer in die Bibliothek/Mediothek ins Kreis-Berufsschulzentrum kamen.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 18:56 Von: sz