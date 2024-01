Ewa Riss Netze unterstützt Ahlenbrunnengruppe

Die Ewa Riss Netze übernimmt zukünftig die vollumfängliche Dienstleitung in der Wasserversorgung für den Zweckverband Ahlenbrunnengruppe, wie der Energieversorger mitteilt. Das bedeute, dass der Netzbetreiber den Zweckverband bei der technischen Betriebsführung ihrer Wasseranlagen und -netze unterstützt. Dies gehe von der Wassergewinnung über die Aufbereitung bis hin zur Verteilung an die Gemeinden. Der Zweckverband beliefere derzeit die vier Gemeinden Attenweiler, Oggelshausen, Tiefenbach und Uttenweiler sowie den Biberacher Ortsteil Stafflangen mit Trinkwasser.

Die stetig steigenden Anforderungen im Trinkwasserbereich würden es für die Ahlenbrunnengruppe immer schwieriger machen, die Trinkwasserförderung und -verteilung selbst zu bewältigen. Bisher hatte die Ewa Riss Netze den Zweckverband auch schon unterstützt, allerdings in geringerem Umfang. „Die Zusammenarbeit hat bisher hervorragend funktioniert,“ erklärt Helmut Müller, Vorsitzender des Zweckverbands. „Die Ewa Riss Netze kennt unsere Anlagen und das Netz. Ich bin mir sicher, dass unsere Wasserversorgung mit der Ewa Riss Netze als Partner für die Zukunft gut aufgestellt ist.“

Der Netzbetreiber aus Biberach ist unter anderem zuständig für den Betrieb und die Kontrolle der Wasserversorgungsanlagen und des Wassertransportnetzes. Weiterhin übernimmt das Unternehmen die Inspektion und Dokumentation der Schächte, das Störungsmanagement sowie die Reinigung von Hochbehältern.

Der neue Vertrag sei am 1. Januar gestartet und habe eine Laufzeit von vier Jahren. Der Zweckverband beliefert über die vier Kommunen Attenweiler, Oggelshausen, Tiefenbach und Uttenweiler sowie den Biberacher Ortsteil Stafflangen zusammen etwa 7500 Einwohner bei einer Jahresmenge von etwa 378.000 Kubikmetern Wasser. „Wir sind stolz, dass wir auch diese vier Kommunen mittlerweile mit unseren Dienstleistungen und unserem Knowhow in der Wasserversorgung unterstützen,“ so Roland Herrmann, Geschäftsführer der Ewa Riss Netze.