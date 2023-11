Ewa Riss Netze bittet um Ablesung der Energie- und Wasserzähler 2023

Ab Anfang Dezember versendet die Ewa Riss Netze als örtlicher Netzbetreiber Ablesekarten für die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler. Der Netzbetreiber benötigt die Zählerstände und das Ablesedatum, um den Verbrauch an die jeweiligen Energielieferanten übermitteln zu können, unabhängig davon, welcher Lieferanten der Versorger ist, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Alle Bürgerinnen und Bürger, die im Netzgebiet der Ewa Riss Netze wohnen, erhalten eine Ablesekarte. Die Abrechnung erfolgt durch den jeweiligen Lieferanten. Die Zählerstände sollten der Ewa Riss Netze innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ablesekarte mitgeteilt werden. Dies geht am einfachsten über das Zählerstandsportal unter www.ewa-netze.de/zaehlerstand. Auf der Ablesekarte befindet sich ein QR-Code, der direkt auf das Zählerstandsportal verlinkt. Alternativ kann die Ablesekarte auch ausgefüllt und zur Post gebracht werden.