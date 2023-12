Everlast Media übergibt 10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen

Am Ende eines guten Geschäftsjahr ist es für die Everlast Media GmbH „an der Zeit“ gewesen, etwas zurückzugeben. Wie es in der Pressemitteilung des Biberacher Unternehmens weiter heißt, „haben wir uns dieses Jahr etwas Besonderes überlegt und fünf Organisationen in Biberach an der Riß unterstützt“. Jeweils 2000 Euro gingen an den Nabu Biberach, den Tierschutzverein Biberach, die Stiftung „Kinder in Not Biberach“, die Tafel des DRK und an den BUND Biberach. Die Spendenschecks wurden den Organisationen von Viktor Schöck, Leonard Schmedding, Marvin Schienbein und Stevo Topic persönlich überreicht. „Uns war es besonders wichtig, in diesen Bereichen zu unterstützen, da alle diese Organisationen einen wichtigen Teil zur Gesellschaft beitragen und eine hervorragende Arbeit leisten“, schreibt Everlast Media.