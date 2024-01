Europa im Blickpunkt

Im Juni findet die Wahl zum Europa-Parlament statt. Das neue Programm der VHS Biberach für das Frühjahr- und Sommersemester rückt daher ab Mitte Februar Europa in den Fokus.

„Uns liegt die Europäische Union am Herzen“, sagt VHS-Leiterin Effi Holland. „Die EU sorgt seit Jahrzehnten für Frieden und Wohlstand und setzt sich weltweit für Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit ein - Grund genug, die Vorteile der EU in mehreren Veranstaltungen zu thematisieren.“

Im Fachbereich „Kultur und Gestalten“ beu sind unter anderem Improtheater, Kunst-Workshops mit Licht und ein Workshop zu Stimmbildung. In Seminaren kann man mit dem Cricut Maker (Schneide- und Zeichnemaschine) Karten und Tassen gestalten. Neu sind auch ein Kurs zu Makramee-Kunstwerken und Kurse zum kreativen Schreiben.

„Im Fitness- und Bewegungsbereich freuen wir uns, dass wir mehr Yogakurse für Schwangere und Kurse zur Geburtsvorbereitung und zur Rückbildung anbieten können“ sagt Holland. „Dieser Bereich wächst momentan stark - viele Schwangere wollen in dieser besonderen Zeit etwas für sich und ihren Körper tun.“ Auch Yoga für Kinder und Yin Yoga sowie Meditationskurse sind neu, ebenso Boule, Rope Flow und Feng-Shui. „Spannend ist auch die Weiterbildung zum Wildpflanzenführer“, sagt Holland. Ab 14. Mai startet die Outdoorreihe mit Yoga, Pilates, Tabata und Power-Yoga auf Grünplätzen in der Stadt. Ein Gesundheitstag in der VHS findet am 7. April statt.

Das Angebot an Kochkursen wurde ausgeweitet: So gibt es neben den Klassikern einen Kurs zum Fasten, ein Wein- und ein Kaffeeseminar und einen Mexikanisch-Kochkurs. Auch für Kinder gibt es Koch- und Backkurse.

Sprachen lernen ist wieder in Präsenz- und Onlinekursen möglich. Deutsch- und Integrationskurse sind in Biberach, Riedlingen und Bad Buchau möglich. Neu sind Neugriechisch und Polnisch für Anfänger. Online gibt es die Möglichkeit. an einem Spanischkurs live aus Spanien teilzunehmen, ebenso gibt es eine virtuelle Reise durch Turin. Wer spielerisch sein Englisch auffrischen will, für den gibt es einen Spieleabend.

Wer sich fit für den Job machen will, der kann die gängigen Office-Programme erlernen oder auffrischen. Neu bei „Beruf und Karriere“ sind zwei Vorträge zum Chatbot ChatGPT und Kurse zur Vorbereitung auf Bewerbung und Vorstellungsgespräch. Schüler können sich in Kursen auf Abschlussprüfungen vorbereiten, neu sind Orientierungskurse für Absolventen und Berufseinsteiger.

Der Standort Schemmerhofen wird im Sommer weiter belebt - mit Sport- und Kunstangeboten. „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wird und wollen es perspektivisch noch erweitern“, so Holland

Das gedruckte Programmheft liegt im VHS-Foyer und an vielen Stellen in Biberach aus, digital ist es auf der Homepage der VHS einsehbar. Anmeldungen zu den Kursen sind unter www.vhs-biberach.de, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-338 möglich.