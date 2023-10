Erstsemester lernen ihre Hochschule kennen

Rund 400 Bachelor- und Masterstudierende haben am 4. Oktober ihr Studium an der Hochschule Biberach (HBC) begonnen. Matthias Bahr, neuer Rektor der HBC, begrüßte die Erstsemester gemeinsam mit seinen Kollegen aus den Fakultäten Architektur und Energie-Ingenieurwesen, Bauingenieurwesen und Projektmanagement, BWL und Biotechnologie, wie die Hochschule mitteilt.

Bahr beschrieb die Hochschule Biberach als einen vielfältigen Ort der Gemeinschaft ‐ international, divers und offen für neue Ideen. Ausgrenzung habe an der Hochschule keinen Platz, machte der Rektor deutlich. Neugierde, Interesse und Gestaltungswille dagegen seien willkommen. Wer Lust auf Startup-Kultur habe, sei bei der Inno-Meile und der Gründerinitiative richtig, wer Auslandserfahrung sammeln möchte, kann zum Beispiel internationale Gaststudierende beim Kochen kennenlernen, an einer Summer School mit Chile, Island und den USA teilnehmen oder das Studium innerhalb eines besonderen Programms studieren, das die HBC anbietet: Der Bachelor International steht allen Studierenden offen und sieht insgesamt ein Jahr im Ausland vor. Möglich sind natürlich auch kürzere Aufenthalte weltweit, etwa im Rahmen einer Exkursion oder für ein Studien- oder Praxissemester.

Viele Möglichkeiten ‐ und viele Informationen. Damit die Erstsemester den Überblick nicht verlieren, hat die Hochschule ein umfangreiches Programm zur Orientierung im Studium, an der Hochschule und in der Stadt auf die Beine gestellt. Die Starterwoche erleichtert das gegenseitige Kennenlernen, vermittelt erste Tipps, wie der Übergang von der Schule in das Studium reibungslos klappt, und stellt die Highlights im Stadtleben vor, etwa die Biberacher Filmtage, die Ende Oktober beginnen.

Auch die Verfasste Studierendenschaft ist an der Starterwoche beteiligt und unterstützt das Ankommen der neuen Kommilitonen. Bei der Begrüßungsveranstaltungen gaben sie einen Überblick über die geplanten Partys ‐ los geht es mit dem Hecht-Opening. Die Studierenden-Kneipe öffnet an Tag eins im neuen Semester. Auch das gehört zum neuen Lebensabschnitt Studium.