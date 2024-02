Erstes Feierabendkonzert in der Fastenzeit in der Biberacher Spitalkirche

Beim ersten Feierabendkonzert in der Fastenzeit spielt das Duo Adelheid Boneberg-Mayer, Klavier, und Michael Bischof, Trompete. Das Konzert beginnt am Freitag, 1. März, um 18 Uhr in der evangelischen Spitalkirche in Biberach.

Unter dem Motto „Barock bis Filmmusik“ erklingt mit dem „Concerto“ von Tomaso Albinoni zunächst ein barockes Werk für Piccolotrompete und Klavier. Danach kommt mit „Gabriellas Song“ die Titelmelodie aus dem Film „Wie im Himmel“ zu Gehör. Des Weiteren erklingen die Themen aus den Filmen „Schindlers Liste“ sowie „Gabriel’s Oboe“ von Ennio Morricone. Bei diesen Stücken kommt neben der strahlend klingenden Trompete auch das weich und dunkel klingende Flügelhorn zum Einsatz.

Pfarrer Ulrich Heinzelmann sorgt für die passenden Worte und Gedanken zwischen der Musik. Der Eintritt ist frei. Die Vortragenden freuen sich über eine Spende für Kirche und Bruno-Frey-Musikschule.