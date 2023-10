Erster Punktverlust für Spitzenreiter Erlenmoos/Ochsenhausen

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen II durch den Siegeszug der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen gestoppt.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen II ‐ SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 1:1 (0:1). In einem über weite Strecken ausgeglichenen Gipfeltreffen hatte zwar der Tabellenführer ein leichtes Chancenplus, doch die Punkteteilung ist trotzdem gerecht. Tore: 0:1 Sebastian Müller (43./FE), 1:1 David Geiger (53.). Bes. Vork.: Marcel Link (9., SGM II) verschießt FE, SGM-II-Torwart Sascha Löscher hält HE von Sebastian Müller (83.). Res.: 4:4.

SGM Mittelbuch/Ringschnait II ‐ FC Inter Laupheim 2:1 (2:0). Der FC Inter, der zuletzt sieben Mal in Folge ungeschlagen blieb, musste in Mittelbuch eine etwas überraschende Niederlage einstecken. Die Zuschauer sahen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Zunächst gab die Heimelf den Ton an und versäumte es, aus zahlreichen Chancen mehr Kapital zu schlagen. Nach dem Wechsel dann umgekehrte Verhältnisse, obwohl Inter über 30 Minuten in Unterzahl agieren musste. Tore: 1:0, 2:0 Niklas Renz (2., 16./HE), 2:1 Ous Tamba (90.). Bes. Vork.: Rot für Berkant Sertkaya (59./Inter). Res.: 5:1.

SF Schwendi II ‐ SV Baustetten II 3:3 (3:1). Die SF drehten das rasche 0:1 in einen dem Spielverlauf nach verdienten 3:1-Pausenstand. Der SVB II gab sich aber nicht geschlagen und belohnte sich mit dem Ausgleich. Danach waren die SF bei einem Lattentreffer (75.) dem Siegtreffer näher. Tore: 0:1 Fabian Sontheimer (5.), 1:1 Tobias Hörmann (23.), 2:1 Michael Marquardt (34.), 3:1 Florian Zimmermann (42.), 3:2, 3:3 Patrick Treder (47., 67.). Res.: 1:3.

SGM Sießen/Wain ‐ VfB Gutenzell II 3:0 (1:0). Der über die gesamte Spielzeit kaum torgefährliche Gast hielt die Begegnung bis in die Schlussphase offen. Erst durch zwei Jokertore nach schulmäßig vorgetragenen Kontern machte die Heimelf den Sack zu. Tore: 1:0 Steffen Weißenberger (16.), 2:0 Marius Kern (86.), 3:0 Achim Schenk (88.).

SGM Altheim/Schemmerberg ‐ SGM Baltringen/Äpfingen II 4:1 (2:0). Die Platzherren nutzten die individuellen Fehler des Kontrahenten konsequent zum etwas zu hohen Derbysieg. Tore: 1:0, 2:0 Patrick Heinke (25., 28.), 3:0 Michael Braig (65.), 4:0 Moritz Martin (75.), 4:1 Jonas Alois Ruf (85.).