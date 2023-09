Tabellenführer SV Reinstetten eröffnet am Samstag, 9. September (Anpfiff: 17 Uhr), mit seinem Heimspiel gegen den SV Baustetten den dritten Spieltag der Fußball–Bezirksliga Riß. Die SF Schwendi sowie die SGM Ringschnait/Mittelbuch wollen in ihren Heimspielen den dritten Saisonsieg. Die Partie Achstetten gegen Schemmerhofen steigt erst am 27. September. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag um 15 Uhr.

Noch eine Rechnung offen

Um in der Partie SV Reinstetten gegen den SV Baustetten schon von einem Spitzenspiel zu sprechen, ist die Saison noch zu jung. Beide Mannschaften kamen gut aus den Startblöcken, der SVR als aktueller Tabellenführer noch einen Tick besser als die Gäste. Auf dieser Position will der SVR auch nach dem Spieltag stehen und gleichzeitig noch eine Rechnung von Ende April begleichen, als der SVB den Weg ins Pokalfinale versperrte. Die Gäste starteten mit vier Punkten gut in die Saison, insgesamt wirkt die Elf von Trainer Mario Sopic bei bis jetzt null Gegentreffern sehr kompakt.

Aufsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf unternimmt in Hochdorf gegen den SV Dettingen den dritten Anlauf auf ein erstes zählbares Resultat. In den zwei Partien zuvor, in denen die SGM leer ausging, fehlte in den entscheidenden Spielszenen das nötige Quantum Glück. Das will man nun im zweiten Heimspiel in Serie erzwingen. Beim Schlusslicht aus dem Illertal stehen bis jetzt lediglich zwei noch ansprechende Halbzeiten zu Buche, unter dem Strich ist das bis jetzt Gebotene zu wenig. Für die Betz–Elf wie auch für die Heimelf ist die Partie ein Richtungsweiser.

Zartes Punktekonto

Der FC Wacker Biberach musste am letzten Spieltag beim 0:5 in Baustetten erstmals in die Bezirksliga–Lehrgeld–Kasse einzahlen. Dass die Kreisstädter wesentlich besser spielen können, ist bekannt, umsetzen will man dies nun am Erlenweg gegen den TSV Kirchberg. Der muss bis auf Weiteres nach seiner Verletzung im Auftaktspiel auf Spielertrainer Daniel Kohler verzichten. Die Illertaler haben es eine Woche nach dem 1:1 gegen Burgrieden erneut mit einem Aufsteiger zu tun. In der Kreisstadt soll mindestens ein weiterer Zähler auf das noch zarte Punktekonto.

Ob die beiden Spielertrainer Marcel Karremann und Mathias Brinsa, die für den SV Burgrieden gegen Ende in Kirchberg beide spielten, mit dem 1:1 zufrieden waren, ist unbekannt. Jedenfalls bot der Aufsteiger erneut eine gute Vorstellung und visiert nun gegen den SV Steinhausen den ersten Saisonsieg an. Den bräuchte auch der Gast dringend, bei dem die Enttäuschung über die Heimniederlage vom Vorsonntag groß war. Beim SVS will man auf keinen Fall in negatives Fahrwasser geraten, wenn die Mannschaft ihr Potenzial abrufen kann, sollte in Burgrieden etwas drin sein.

Kaltstart abwenden

Zu zweiten Mal in dieser Saison mussten die SF Schwendi einem frühen 0:1–Rückstand hinterherlaufen, zum zweiten Mal stand dann am Ende ein 3:1–Sieg. Ein drittes Mal möchte sich der aktuelle Tabellenzweite im Heimspiel gegen die SGM Warthausen/Birkenhard nicht auf diese Nervenprobe einlassen, klares Ziel ist aber ein Sieg. Der Gast bestreitet seine zweite Auswärtspartie in Folge, zuletzt gelang mit dem bisher einzigen Saisontor der erste Sieg. In Schwendi fühlt sich die SGM wohl, in den vergangenen beiden Jahren gab es Siege.

Coach Reiner Voltenauer hat für die SGM Ringschnait/Mittelbuch offensichtlich früh schon eine sehr gute Mixtur gefunden. Als eines von drei Teams steht man vor der Partie in Mittelbuch gegen den FV Olympia Laupheim II mit weißer Weste da. Es wäre dann verwunderlich, wenn die SGM nicht den dritten Sieg anvisieren würde. Rein von der Papierform her scheint das machbar, die Gäste haben nach zwei punktlosen Spielen wieder mit schon fast obligatorischen Startproblemen zu kämpfen. Trainer Georg Depperschmidt und sein Team wollen nun den kompletten Kaltstart abwenden.