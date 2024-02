Erste intelligente Umspannstation ist in Betrieb

Der Biberacher Netzbetreiber Ewa Riss Netze treibt die Digitalisierung des Biberacher Stromnetzes voran. In der Schweidnitzallee wurde vor Kurzem eine Umspannstation mit intelligenter Technik ausgerüstet. Damit ist ein erster Baustein für das sogenannte Smart Grid (das intelligente Stromnetz) gelegt. Dies teilt Ewa Riss Netze mit.

Mithilfe solcher Umspannstationen innerhalb eines Stromnetzes ist es zukünftig möglich, Informationen über die Auslastung der Transformatoren sowie der Niederspannungsabgänge zu erhalten. Bisher wurden die Lastdaten zur Netzsteuerung nur an den 20-kV-Abgängen in den Umspannwerken und Schaltwerken kontinuierlich erfasst. Jetzt können Rückschlüsse auf den Bezug und die Erzeugung von elektrischer Leistung bereits im Niederspannungsnetz an der intelligenten Station erhoben werden.

Die Leistungsdaten sind in Echtzeit verfügbar. Damit können Engpasssituationen im Niederspannungsnetz frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Weiterhin werden auch Daten zur Netzqualität in intelligenten Stationen erfasst. Bisher wurden Lastdaten der einzelnen Umspanner lediglich zweimal im Jahr ausgewertet.

Als erste Pilotstation wurde gezielt eine Station in einem Neubaugebiet ausgewählt. Ein Neubaugebiet zeigt die Anforderungen an ein modernes Stromnetz wie in einem Brennglas. In den Wohngebäuden kommen vermehrt Wärmepumpen als Heizträger sowie Elektroautos zum Einsatz. Zusätzlich ist hier ein hoher Anteil von Anlagen mit einer dezentralen Stromerzeugung aus Photovoltaik und Stromspeichern vorhanden. Diese Veränderungen in der Stromversorgung - mehr dezentrale Erzeugung gebündelt mit einem Verbrauchsanstieg durch Wärmepumpen und Elektromobilität - kommt konzentriert in der Umspannstation an.

Die Ewa Riss Netze will in den kommenden Jahren 60 Umspannstationen mit intelligenter Messtechnik ausstatten. Dies entspricht rund einem Drittel aller Stationen im Netzgebiet der Ewa Riss Netze. „Um die Energiewende bewältigen zu können, ist der Einsatz digitaler Technik notwendig. Die Umrüstung auf intelligente Stationen ermöglicht es uns, die Versorgungssicherheit weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Ausfallzeiten zu senken“, sagt Roland Herrmann, Geschäftsführer der Ewa Riss Netze.

Die Daten dienen ebenfalls dazu, den Netzbau zu steuern und optimal auf die zukünftigen Bedürfnisse auszulegen. „Wichtig ist auch, dass wir mithilfe der Messwerte Rückschlüsse auf die Herausforderungen für den künftigen Betrieb der Mittel- und Niederspannungsnetze ziehen können“, ergänzt Michael Amann, Projektverantwortlicher bei der Ewa Riss Netze. Das Smart Grid gewährleistet zukünftig eine gleichmäßige Auslastung der Netze und sorgt bei zunehmender Komplexität für eine weiterhin sichere Versorgung.