Das Rote Kreuz, Kreisverband Biberach, organisiert in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Biberach einen Erste–Hilfe–Kurs für Menschen mit Hörbehinderung. Der Kurs wird in Gebärdensprache übersetzt. Der Erste–Hilfe–Kurs findet am Freitag, 29. September von 9 bis 16 Uhr im Lehrsaal des DRK–Kreisverbands Biberach, Rot–Kreuz–Weg 27 statt.

Notfälle passieren täglich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen: Bei der Arbeit, auf der Straße, im Supermarkt. Ersthelfer können im Notfall Leben retten. Inhalte des Kurses für Menschen mit Hörbehinderung werden unter anderem sein: Hilfe holen, Notruf, Absichern einer Unfallstelle, Nora–App und das Versorgen verschiedener Verletzungen.

Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei. Der Kurs ist kein Zertifikatslehrgang. Eine Anmeldung bis Montag, 25. September, per Mail an [email protected] ist erforderlich.