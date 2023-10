6000 Startersets hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises in den vergangenen Wochen an die 47 Grüngutannahmestellen ausgeliefert. Betriebsleiter Frank Förster berichtete nun den Mitgliedern des Betriebsausschusses des Abfallwirtschaftsbetriebs über die Startphase des neuen Bringsystems für Bioabfälle.

In erster Linie sind Förster und seine Mitarbeiter derzeit damit beschäftigt, das neue Bringsystem in das Bewusstsein der Bevölkerung zu transportieren. Das geschieht auf verschiedenen digitalen und analogen Kanälen sowie per Post. So wurden Hausverwaltungen gebeten, den Mietern einen Abstellplatz für den 27 Liter fassenden Transporteimer bereitzustellen. Hinweise auf das Bringsystem werden auch die Abfallinfo 2024 und der Gebührenbescheid enthalten.

Eimer sind prominent platziert

Eine wichtige Rolle spielt die Information vor Ort. Wer derzeit seinen Rasen- oder Heckenschnitt wegbringt, wird auf die prominent platzierten weißen Transporteimer stoßen, die mittlerweile bunt beschriftet sind. Zu lesen ist dort unter anderem der Slogan „Der Landkreis Biberach bringt’s“. Auf dem Deckel befinden sich Hinweise, dass nur rohe pflanzliche Obst- und Gemüseabschnitte reindürfen, tierische oder gekochte Abfälle beispielsweise nicht.

Nach der Testphase in Rißegg und Berkheim hat nun jeder Haushalt nun die Möglichkeit, an seiner Grüngutsammelstelle ein kostenfreies Starterset abzuholen. Dazu gehören außer dem Eimer ein Infoflyer sowie fünf Papierbeutel.

Die Bürger können ihre „Gartenabfälle aus der Küche“ (Förster) aber auch mit eigenen Behältern anliefern, um sie dann in die Container für saftendes Grüngut zu werfen. Damit die Betreuer der Grüngutsammelstellen alle Fragen zum neuen Bringsystem beantworten können, versorgt sie der Abfallwirtschaftsbetrieb regelmäßig mit allen nötigen Informationen.

Etablierung dürfte dauern

Förster erwartet, dass es bis zu einem Jahr dauern werde, bis sich das neue System etabliert habe. Als Ziel nannte er eine Teilnahmequote von etwa 15 Prozent der insgesamt 92.000 Haushalte. Der Start verlief bisher positiv.

Förster berichtet, dass die Rückmeldungen an den Grüngutsammelstellen zu 95 Prozent positiv waren. Eine Stichprobe ergab, dass in der ersten Woche an Standorten mit städtischem Einzugsgebiet 3,6 Prozent der Haushalte ein Starterset abgeholt hatten. An ländlich geprägten Standorten waren es 1,8 Prozent.

Kritik von Martina Miller

Kreisrätin Martina Miller (SPD) beobachtet das neue System nach wie vor skeptisch. Mit Blick auf die avisierten 15 Prozent sagte sie: „Das ist viel Aufwand für wenig Ertrag.“ Förster erinnerte an das Ergebnis der Umfrage zur separaten Biomüllsammlung.

Wünschenswert wäre, dass bis zum Jahresende circa zehn Prozent der Haushalte einen Transporteimer abgeholt haben. Frank Förster

Damals hatten etwa zwei Drittel der teilnehmenden Bürger angegeben, dass sie eine Eigenkompostierung favorisieren. 21 Prozent waren an einer Biotonne interessiert und 14 Prozent stimmten für ein Bringsystem.

„Vielleicht werden es am Ende ja noch ein paar Prozent mehr“, so Förster. Eine erste Zielmarke nannte er in seiner Präsentation: „Wünschenswert wäre, dass bis zum Jahresende circa zehn Prozent der Haushalte einen Transporteimer abgeholt haben.“