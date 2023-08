Beschlossen wurde es im Juni, in Kraft ist es seit 1. Juli und seit Kurzem weisen nun auch Schilder auf das Alkoholkonsumverbot im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und des Rewe–Markts an der Ulmer–Tor–Straße/Eisenbahnstraße. Am Supermarkt sind außerdem bauliche Veränderungen im Gange und die ersten Bußgelder wurden bereits verhängt.

Der Gemeinderat hatte das Alkoholverbot im Juni beschlossen, weil sich die Zahl an Straftaten in diesem Bereich seit 2018 in etwa verdoppelt hat. Knapp sechs Prozent der Straftaten (Alkohol, Drogen, Vandalismus) im Stadtgebiet spielen sich dort ab und beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl vor allem bei Schulkindern und Senioren. Ordnungsamtsleiterin Anna Kleine–Beek hatte in der Gemeinderatssitzung von einem „Brennpunkt“ gesprochen, mit dem man es inzwischen zu tun habe.

Bis 31. Oktober befristet

Regelmäßig hielten sich in der Vergangenheit im Bereich des ZOB und vor dem Rewe–Markt eine größere Anzahl an Wohnsitzlosen, Menschen aus dem Rauschgiftmilieu sowie Jugendgruppen aus verschiedenen Milieus auf. Auch die Beschwerden häuften sich. Vom Alkoholverbot erhoffen sich Verwaltung, Gemeinderat und Polizei eine Verbesserung der Situation.

Die Maßnahme ist zunächst bis 31. Oktober befristet und gilt montags bis samstags von 16 bis 24 Uhr am Rewe–Vorplatz (Eisenbahnstraße 9, Ulmer–Tor–Straße), im ZOB–Bereich sowie im Bereich der Bahngleis–Unterführung zwischen Eisenbahnstraße und Freiburger Straße. Bis die entsprechenden Schilder montiert wurden, dauerte es nun aber bis Ende Juli. Mehrfach war im Gemeinderat nachgefragt worden. Es habe Lieferschwierigkeiten gegeben, sagte Oberbürgermeister Norbert Zeidler in der letzten Sitzung vor der Sommerpause.

Verbot auch ohne Schiler bereits in Kraft

Gültig sei das Alkoholverbot aber bereits seit 1. Juli gewesen — auch ohne entsprechende Schilder wie Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage erläutert. „Es wurde in dieser Zeit bereits kontrolliert, bei Verstößen blieb es zunächst aber bei einer Ermahnung.“ Seit dem Montieren der Schilder habe es aber weitere Kontrollen gegeben, die in fünf Fällen auch mit Bußgeldern in Höhe von 100 Euro geahndet worden seien, so die Pressesprecherin.

Auch vor dem Rewe–Markt sind inzwischen Umbaumaßnahmen von privater Seite im Gange. Dort wurde der Sitzbereich entfernt, der den Alkoholkonsumenten häufig als Treffpunkt diente. Im Herbst soll es eine Evaluation des Alkoholverbots geben, die dann dem Gemeinderat vorgestellt wird, so Appel.