15 Millionen vollelektrische Autos sollen im Jahr 2030 auf Deutschlands Straßen rollen. Das zumindest ist das Ziel der Bundesregierung. Wieviele E–Autos gibt es im Kreis Biberach und wieviele müssten dazukommen, um das zu erreichen? Wie sieht es mit der Ladeinfrastruktur vor Ort aus?

Wieviele E–Autos gibt es bereits im Landkreis Biberach?

Zum 31. Juli 2023 waren im Kreis Biberach nach Auskunft des Landratsamts 3822 reine Elektro–Pkw zugelassen, bei 137.263 zugelassene Autos insgesamt. Sprich, reine E–Autos machten 2,8 Prozent des Bestands aus. Rechnet man die 5279 Hybridfahrzeuge dazu, erhöht sich der Anteil auf 6,7 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf Pkw.

Nimmt man sämtliche Fahrzeuge in der Kfz–Zulassungsstatistik inklusive Lkw, Motorräder usw., waren Ende 2022 nicht ganz 216.000 Kraftfahrzeuge mit BC–Kennzeichen unterwegs. Mehr Fahrzeuge als Einwohner übrigens — und 1,5 Prozent mehr als im Jahr davor, was das Klima nicht eben freuen dürfte.

Immerhin wächst die Zahl der Elektroautos. Waren im Jahr 2021 noch 1016 reine E–Autos neu zugelassen worden, stieg deren Zahl 2022 auf 1220. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres kamen 697 neu E–Autos dazu. Gleichwohl führt der Verbrennungsmotor die Statistik auch bei den Neuzulassungen nach wie vor an: Bei 3108 Pkw–Neuzulassungen von Januar bis Juli 2023 machten vollelektrische Pkw 22 Prozent aus. Die anderen Antriebsarten: Hybrid 749 (24 %), Benziner 1016 (32 %), Diesel 624 (20 %), Sonstige 22 (0,7 %).

Wieviele E–Autos müssten im Landkreis täglich dazukommen, um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen?

Deutschlandweit waren Anfang April dieses Jahres knapp 1,1 Millionen batterieelektrische Autos zugelassen, so das Kraftfahrt–Bundesamt. Sollen daraus im Jahr 2030 die angepeilten 15 Millionen E–Autos werden, müssten jeden Tag mehr als 5000 dazukommen.

Übertragen auf den Kreis Biberach mit seinen rund 205.000 Einwohnern heißt das: hier müssten bis zum Jahr 2030 jeden Tag um die 13 E–Autos zugelassen werden.

Warum ist die Nachfrage nach E–Autos noch so verhalten?

Die Motive der Käufer sind schwer zu verallgemeinern. Der höhere Anschaffungspreis von E–Autos spielt gewiss eine Rolle. Und nicht jeder leistet sich einen Neuwagen, aber der Markt für gebrauchte E–Autos ist noch viel kleiner. Oberklassenlimousine, Sportwagen, Kleinwagen — Bedürfnisse unterscheiden sich wie die Angebotspalette jeweiligen Hersteller.

Andrea Rapp–Kübler vom Autohaus Rapp etwa sagt, dass bis Ende 2022 bei dem Renault– und Dacia–Händler aus Schemmerhofen E–Autos und Plug–in–Hybride fast die Hälfte der Verkäufe ausmachten. Mit Hybriden wohlgemerkt, während die Regierung eigentlich auf reine E–Autos zielt. Zumindest im Kleinwagensegment seien es „immer noch fast 40 Prozent“, so Rapp–Kübler, wenngleich mit Ende der Förderung für Plug–in–Hybride der Anteil insgesamt 2023 zurückgegangen sei.

Eine E-Ladestation an der Biberacher Stadthalle. (Foto: Marksu Dreher )

Überhaupt stellt sie fest, dass sich die Kundenanfragen in Wellen bewegten — sowohl mit den Spritpreisen als auch mit jeder Änderung der politischen Beschlusslage. Die Bafa–Prämie für E–Autos wird schrittweise gekürzt? Oder Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) präsentiert ein neues Fördermodell für die Kombination PV–Anlage/Stromspeicher/E–Auto, wie gerade dieser Tage? „Darauf reagieren die Kunden“, wobei Rapp–Kübler verschiedene Typen ausmacht: Die einen orientierten sich an Stichtagen für Förderprämien.

Dann gebe es Sparfüchse, die vor allem günstig tanken wollen — was ihrer Aussage nach mit eigenproduziertem Solarstrom je nach Umständen gut abschneide. Für andere wiederum zählten ökologische Motive. Ihr Tipp generell: „Man muss sich überlegen, wie man einen Wagen verwenden will.“ Lädt man meist daheim an der Haushaltssteckdose? Im öffentlichen Netz, aber meist auf kurzen Strecken? Oder auf Urlaubs– und Geschäftsreisen?

Wie gut ist denn die Ladeinfrastruktur im Kreis Biberach?

E–Auto–Fahrer müssen sich mit verschiedenen Steckern, Ladezeiten, Ladeleistungen sowie Bezahlmöglichkeiten vertraut machen. Fünf Minuten die Zapfpistole für Diesel oder Super reinhängen und Hunderte Kilometer fahren, wie die meisten von Kindesbeinen an gewöhnt waren, ist damit nicht.

Die Bundesnetzagentur listet zum Stand 1. Juni 2023 im Kreis Biberach 86 Ladestationen auf. Manche mit mehreren Buchsen, sodass Fahrer von E–Autos an 165 Ladepunkten Strom zapfen können. Davon sind 15 Schnellladestationen mit 31 Ladepunkten — wichtig, wenn der Akku in möglichst kurzer Zeit geladen werden soll für zum Beispiel Hundert Kilometer Reichweite oder mehr.

Im Biberacher Stadtgebiet gibt es um die 50 Ladepunkte, darunter vier an Schnellladeplätze (Jordanbad und EnBW–Zentrale). Auch im direkten Umkreis wie Eberhardzell, Maselheim, Schemmerhofen und Ummendorf sind Stromtankstellen zu finden.

Im Raum Bad Buchau/Bad Schussenried 13 Normal– und in Ochsenhausen/Illertal ein Dutzend Normal– sowie sogar etwas mehr Schnellladepunkte — die zehn auf der A–7-Raststätte in Dettingen eingerechnet. Im Raum Laupheim sind 15 Normal– und vier Schnellladepunkte zu finden, im Raum Riedlingen zwölf Normal– und acht Schnellladepunkte.

Nicht verwunderlich, dass auf der Ladesäulenkarte in Städten die blauen und roten Punkte dichter gesätz sind. Aber auch dazwischen und abseits von A 7, B 30 und B 312 finden sich welche, etwa in Hürbel und Wain. Oder im südlichen Kreisgebiet zwischen Bad Schussenried und Memmingen, 14 Ladepunkte allein in Rot an der Rot mit Teilorten wirken wie Brückenköpfe. Aufgelistet sind öffentlich zugänglichen Einrichtungen, bei denen jeweiligen Betreiber das Anzeigeverfahren der Netzagentur abgeschlossen und einer Veröffentlichung zugestimmt haben — insofern sind die Angaben ohne Gewähr und nicht vollständig.

Die im März eingeweihten 14 Ladeplätze am Campus Aspach der Hochschule Biberach etwa sind noch nicht erfasst. All das sind Ladepunkte auf öffentlichen Parkplätzen oder in Tiefgaragen genauso wie auf Supermarkt–Parkplätzen, diversen Autohäusern oder privaten Firmen. Ob Letztere de facto vor allem durch Mitarbeiter und Geschäftspartner belegt, ist noch eine andere Frage.

Welche Probleme gibt es?

Abseits der A 7 gibt es relativ wenige Schnellladestationen. Und Menschen, die in Mehrfamilienhäusern leben oder daheim keine Wallbox haben, können an öffentlichen Normalladepunkten teils nur zeitlich begrenzt stehen.

An einer öffentlichen Station sein Auto nachts volltanken, ist nicht immer drin. Teilweise werden während des Tankens obendrein Parkgebühren verlangt — in Biberach beispielsweise auf dem Stadthallen–Parkdeck oder am Alten Postplatz.

Wie hoch sind die Preise an öffentlichen Ladestationen?

Die Zeit des Umsonstladens ist vorbei. Die Tarife variieren von Anbieter zu Anbieter. An Ladesäulen der Ewa Riss in Biberach werden 54 Cent pro Kilowattstunde (kWh) fällig, wenn man bei zehn Euro Grundgebühr pro Monat mit Ladekarte bezahlt. Beim Ad–hoc–Laden ohne Karte kostet es 54 Cent/kWh für Wechselstrom (Normalladen) und 64 Cent/kWh für Gleichstrom (Schnellladen). Es gilt eine einheitliche Blockiergebühr ab 240 Minuten von zehn Cent pro Minute.

Am Alten Postplatz zum Beispiel zahlt man 61 Cent/kWh ohne Grundgebühr, 49 Cent/kWh bei einer Grundgebühr von 5,99 Euro/Monat oder 39 Cent/kWh bei einer Grundgebühr17,99 Euro/Monat. Landkreisweit mit am häufigsten sind Ladestationen von EnBW mobility+, mit der gleichnamigen App werden flexible Tarife angeboten. Eine Kilowattstunde Strom reicht, abhängig vom Fahrzeugtyp, den Wetterverhältnissen und der Geschwindigkeit, für etwa fünf Kilometer. Daheim laden ist und bleibt die günstigste Variante.