Erolzheim empfängt Kirchdorf zum Derby

Tabellenführer SGM Ummendorf/Fischbach reist am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Kreisliga A I Riß, der gleichzeitig den Jahresabschluss bildet, zur SGM Tannheim/Aitrach. Im Illertal steht das Derby zwischen dem SV Erolzheim gegen den SV Kirchdorf an. Schwierige Aufgaben für zwei Abstiegskandidaten: Der BSC Berkheim hat Heimrecht gegen den SV Eberhardzell und der SV Ellwangen tritt beim VfB Gutenzell an.

Der vergangene Spieltag war im Sinne des Tabellenführers SGM Ummendorf/Fischbach. Endlich musste der hartnäckige Verfolger VfB Gutenzell auch mal Federn lassen und bescherte der SGM etwas Luft an der Tabellenspitze. Ummendorf/Fischbach hat jetzt drei Punkte Vorsprung und das weitaus bessere Torverhältnis. Mit dieser Bilanz im Rücken reist es sich leichter zur SGM Tannheim/Aitrach. Die Gastgeber stehen im gesicherten Tabellenmittelfeld und können entsprechend entspannt in dieses Spiel gehen. Favorit ist aber der Tabellenführer. Spielort ist Aitrach.

Nach wie vor macht nach einem verhaltenen Start der SV Erolzheim große Sprünge nach vorne. Am vergangenen Spieltag gab es gegen den SV Ellwangen wieder einen 5:1-Erfolg. Aber auch der Gast vom SV Kirchdorf kommt immer wieder zu seinen Punkten, wie zuletzt beim Remis gegen Tannheim/Aitrach. Gastgeber Erolzheim wird alles daran setzen, die 2:4-Niederlage der Vorrunde vergessen zu machen. Der SV Kirchdorf wäre wieder mit einem Unentschieden nicht unzufrieden.

Der BSC Berkheim wird die Winterpause herbeisehnen, aber zuvor kommt noch der SV Eberhardzell zu Besuch und gegen diesen Gegner ist der BSC wieder in der Außenseiterrolle. Die Heimniederlage der Berkheimer gegen den Mitkonkurrenten Unterschwarzach wiegt schwer. Ob sich da im anstehenden Heimspiel noch etwas reparieren lässt?

Auch der Tabellenletzte, der SV Ellwangen, hat mit dem Gastspiel beim VfB Gutenzell eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die am Ende doch deftige Niederlage in Erolzheim hat das Selbstbewusstsein nicht gerade gestärkt. Gastgeber Gutenzell kam nach einer schwachen Leistung über ein 1:1 gegen den SV Eberhardzell nicht hinaus und hat dadurch nicht mehr die Tuchfühlung zum Tabellenführer. Der Abstand soll aber auf keinen Fall noch größer als die drei Punkte werden. In diese Begegnung geht der VfB aber als klarer Favorit.

Ebenfalls nach der Winterpause sehnt sich der FC Bellamont. Es war eine enttäuschende Vorrunde für den FCB. Wie man sich in der abgelaufenen Saison auf den vorderen Plätzen aufhielt, so ist es in der laufenden Spielzeit genau umgedreht. Gegner im anstehenden Heimspiel ist die SGM Reinstetten II/Hürbel. Das Unentschieden bei der SGM Rot/Haslach war für die Gäste etwas enttäuschend. Schon deshalb wollen sie mit einem positiven Erlebnis in die lange Winterpause gehen. Außerdem gilt es noch, den für einen Aufsteiger tollen dritten Tabellenplatz zu verteidigen.

Der Sieg der LJG Unterschwarzach beim BSC Berkheim war für die LJG Gold wert. Da lässt es sich doch bedeutend entspannter zum SV Winterstettenstadt fahren. Der SVW ist noch in der vorderen Tabellenhälfte zu finden und will dort auch überwintern. Die Gäste aus Unterschwarzach wären mit einem Punkt nicht unzufrieden.

Der 14. Spieltag im Überblick:

Sonntag, 19. November, 14.30 Uhr:

SV Winterstettenstadt ‐ LJG Unterschwarzach

BSC Berkheim SV Eberhardzell

VfB Gutenzell ‐ SV Ellwangen

SV Erolzheim ‐ SV Kirchdorf

SGM Tannheim/Aitrach ‐ SGM Ummendorf/Fischbach

FC Bellamont ‐ SGM Reinstetten II/Hürbel