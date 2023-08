In den Hundstagen an den Herbst und Winter denken. Ja, das ist durchaus sinnvoll als Selbstversorger und Hobbygärtner. Denn Anfang August können wir vorsorgen, damit wir in den dunkelsten Monaten frisches Grün aus dem Garten auf den Tisch bringen.

Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, Feldsalat und Spinat auszusäen. Beides steckt Frost und Schnee locker weg und liefert wertvolle Vitamine, wenn das Supermarktgemüse nach nichts schmeckt.

Ich ziehe beide Kulturen in Aussaatplatten vor, gieße mit kaltem Wasser und suche eine eher schattige Stelle. Wenn meine Hochbeete und Tomatenkübel nach und nach frei werden, wandern die Jungpflanzen dort hinein. (Mit Balkonkästen geht das ebenfalls). Bei der Gelegenheit säe ich nochmal Feldsalat nach, manches decke ich mit ausgedienten Obstverpackungen oder Vlies ab — für den Treibhauseffekt.

So habe ich den Acker-/Vogerl-/Rapunzel-/Mausohrsalat in verschiedenen Entwicklungsstadien und kann bis ins Frühjahr hinein immer wieder ernten. Ebenfalls hart im Nehmen sind Postelein aka Portulak und verschiedene Asiasalate. Grundsätzlich gilt: Wintersalate ertragen Frost, dürfen aber nicht gefroren geerntet werden. Denn sonst haben Sie Matsch statt Salat in der Schüssel.

Kleiner Hinweis zum Spinat: Dünstet man ihn, bleibt von der großen Ernte enttäuschend wenig übrig. Besser servieren Sie ihn frisch als Salat. Da haben Sie mehr davon.

Eher für die Herbsternte geeignet sind Chinakohl und Radicchio, die ebenfalls jetzt noch gesät werden können. Ebenso sind Sätze von Radieschen und Kohlrabi und eine letzte Runde Kopfsalate und Co sinnvoll. Wenn die Tage kühler und kürzer werden, gehen diese Kandidaten auch nicht mehr so leicht in Blüte. Wer viel Platz und viel Sonne im Garten hat, kann auch noch eine Reihe Möhren und Rote Bete versuchen. Beides lässt sich später wunderbar im Keller oder der Garage in Sand für den Winter einlagern.

++ Lesen Sie hier die letzten Folgen der Kolumne "Karens Gärten" ++

Mit Blick auf das nächste Frühjahr schließlich lohnt sich die Aussaat von Rucola und Frühlingszwiebeln. Wer jetzt sät, wird zwar erst im April/Mai, aber dafür sehr ordentlich ernten.

Fragen, Anregungen, Kritik? Schreiben Sie mir E–Mail [email protected] instagram @karensgaerten