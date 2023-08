Erneuter Dämpfer für den FV Biberach

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: So lautet die ernüchternde Bilanz des FV Biberach zu Saisonbeginn in der Fußball–Verbandsliga. Gegen den VfL Pfullingen musste die Mannschaft von Oliver Wild eine 2:3 (0:2)-Pleite einstecken.

Erinnerungen werden wach

In Minute fünf wurden die ersten Erinnerungen an den November vergangenen Jahres wach. Damals gewann der VfL gar mit 5:0 in Biberach. Lukas Klemenz schlenzte den Ball zum 0:1 für die Gäste aus Pfullingen ins lange Eck — unhaltbar für Biberachs Keeper Alexander Beck. Die Zuordnung in der Biberacher Defensiv hatte nicht gestimmt.

Schon bis zum Führungstreffer hatte der VfL versucht hoch zu pressen und den FVB im eigenen Stadion unter Druck zu setzen. Coach Michael Konietzky hatte offensichtlich diese Marschroute ausgegeben. Nach acht Minuten dann aber doch eine dicke Chance für den Gastgeber. Pfullingens Abwehrchef Marco Digel musste einen Kopfball von Jonathan Hummler von der Linie kratzen. Eindeutig davor, wie der Schiedsrichterassistent mit seiner Fahne verdeutlichte.

Locher erhöht auf 0:2

Eine knappe Viertelstunde später kam der Pass von Hummler im Strafraum bei Kai Luibrand nicht an. Eine gute Möglichkeit war verpufft. Danach verteiltes Spiel, Pfullingen wirkte aber gefährlicher und hatte in Minute 38 eine Doppelchance. Zunächst strich ein Schuss von Timo Krauß am kurzen Pfosten vorbei, anschließend ein Kopfball von Kapitän Matthias Dünkel am langen Pfosten.

Kurz vor der Pause gelang Christian Locher die nicht unverdiente 2:0–Führung. Kmelenz hatte zum wiederholten Mal Patrick Wilpert auf der rechten Biberacher Abwehrseite alt aussehen lassen und so brauchte Locher nur noch einzuschieben. 0:2 zur Pause in Rückstand auf eigenem Platz — schon ein dickes Brett für den FV Biberach.

Hoffnung beim FV Biberach wächst

Eine zu große Belastung. Scheinbar, denn die Gäste hätten schon nach 47 Minuten erneut durch Locher das Spiel vorzeitig entscheiden können. Im letzten Moment verhinderte dies Simon Keller durch ein beherztes Grätschen. Fünf Minuten später gelang Biberach dann doch der Anschlusstreffer. Kevin Wistuba spielte sich durch eine Körpertäuschung selbst frei und traf aus 18 Metern.

Nach einer guten Stunde wuchs die Hoffnung des FVB. Kevin Haussmann schwächte sein Team durch eine Tätlichkeit gegen Manuel Münst. Logische Konsequenz durch Schiedsrichter Stefan Fimpel: die Rote Karte für den Pfullinger. Jan Diamant und erneut Wistuba versuchten es mit Distanzschüssen.

Dann die kalte Dusche: Der VfL erhöhte per Foulelfmeter durch Krauß. Keller hatte Klemenz gelegt nach einem Fehler von Keeper Alexander Beck. Der 2:3–Anschlusstreffer von Hummler per Kopf kam zu spät (88.).

Die Statistik zum Spiel:

FV Biberach — VfL Pfullingen 2:3 (0:2). FVB: Beck — Keller (84. Martin), Schneider, Nikolic, Wilpert — Baier (87. R. Diamant), Wistuba, Münst, Schwarz — Hummler, Luibrand (72. J. Diamant). Tore: 0:1 Klemenz (5.), 0:2 Locher (41.), 1:2 Wistuba (52.), 1:3 Krauß (78./FE), 2:3 Hummler (88.). SR: Fimpel (Bad Wurzach). Z.: 240. Bes. Vork.: Haussmann (64./VfL, Rot wegen Tätlichkeit).