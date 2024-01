Biberach

Erfolgreiche Winterprüflinge an der Karl-Arnold-Schule

Landkreis Biberach

Das Bild zeigt einige der Winterprüflinge der Karl-Arnold-Schule nach der Zeugnisübergabe. (Foto: Schule )

Die Prüfungszeit für die Winterprüflinge 2023/24 an der Karl-Arnold-Schule in Biberach ist vorüber. Die Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit zweieinhalbjähriger oder dreieinhalbjähriger Ausbildung könnten sich über ihren erfolgreichen Abschluss in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf freuen, heißt es in der Pressemitteilung der Karl-Arnold-Schule.