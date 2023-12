Wer von Ulm Richtung Ravensburg auf der B30 unterwegs ist, hat bestimmt schon einmal den Imbiss B30 gesehen. Auf Höhe Mettenberg gibt es zwei Imbisse, einer rechts und einer links an der B 30. Für viele Lastwagenfahrer, aber auch Pendler, ist dieser Ort die perfekte Gelegenheit, eine Pause einzulegen oder auch einfach nur mal kurz anzuhalten und sich den urigen Imbiss B30 anzusehen.

Denn der ältere von beiden ist ein kleines gemütliches Holzhäuschen, in dem es allerhand zu entdecken gibt. Man fühlt sich ein bisschen zurückversetzt in eine andere Zeit. Inhaber der beiden Imbisse ist Stefan Wieland, seit knapp zehn Jahren kocht und bewirtet er an der wichtigen Bundesstraße. Und neuerdings hat er auch die Bewirtung im Sportheim der SG Mettenberg übernommen.

Und so urig sieht der Imbiss B30 von innen aus. (Foto: Tanja Bosch )

„Kochen ist meine Leidenschaft und ich liebe es, Gastgeber zu sein“, sagt Stefan Wieland. Im Angebot in seinen Gaststätten gibt es deutsche und ungarische Küche. Besonders beliebt ist der traditionelle Grillteller. Dass der 57-Jährige so gerne kocht, hat auch etwas mit seinem Beruf zu tun.

Denn Stefan Wieland ist gelernter Metzger, hauptberuflich leitet er die Risstal-Metzgerei in Ochsenhausen. Gemeinsam mit seiner Frau Eva betreibt er zusätzlich die beiden Imbisse B30 und bietet auch einen Partyservice an. Und weil das alles noch nicht genug ist, steigt Stefan Wieland nun auch noch im Mettenberger Sportheim ein.

Vom Mitglied zum Sportheim-Wirt

„Das mit dem Sportheim hat sich einfach so ergeben“, sagt Stefan Wieland, der Mitglied bei der SG Mettenberg ist. „Es geht auch darum, für die Mettenberger etwas zu machen.“ Denn seit das einzige Gasthaus, der Adler, geschlossen hat, gibt es in Mettenberg nichts mehr, wo die Menschen zum Essen hingehen oder sich zum Stammtisch treffen können.

Auch Vorsitzender der SG Mettenberg, Roland Wahl, sieht es ein bisschen als seine Aufgabe an, den Bürgerinnen und Bürgern etwas zu bieten: „Für uns ist es wichtig, diesen Ort auch außerhalb des Fußballs mit Leben zu füllen.“ Dass Stefan Wieland nun die Bewirtung übernimmt, ist für ihn ein Glücksgriff.

Arbeiten künftig zusammen, um den Mettenbergern etwas zu bieten: Die SG Mettenberg und ihr Vorsitzender Roland Wahl (rechts) und der neue Sportheim-Wirt Stefan Wieland. (Foto: Tanja Bosch )

Die Verbindung zum Imbiss B30 passt da perfekt. „Luftlinie ist der nur 300 Meter weit weg“, sagt Stefan Wieland. Außerdem kommt man auch von Mettenberg aus zum Imbiss, ohne auf die B30 zu müssen. „Und wenn wir um 18 Uhr den B-30-Imbiss schließen, dann geht’s am Mittwoch- und Freitagabend im Sportheim weiter.“

Stopp am Imbiss wird zur Tradition

An den beiden B-30-Imbisse halten neben den Durchreisenden auch viele Stammgäste an. So auch eine 43-jährige Ulmer, für sie gehören zwei Stopps pro Tag zu ihrem Arbeitsalltag. Sie arbeitet in Bad Schussenried und wenn sie morgens auf dem Weg zur Arbeit ist, hält sie am Imbiss und gönnt sich erst einmal einen Kaffee.

Von LKW-Fahrern über normale Durchreisende bis hin zu hohen Politikern, hier kommt jeder mal vorbei. Stefan Wieland

Auf dem Rückweg macht die es genau gleich: „Da kann ich noch ein bisschen runterkommen, bevor ich nach Hause fahre.“ Ihr gefällt dieses urige Holzhäuschen, „vor allem im Sommer ist es richtig schön, wenn man draußen sitzen kann“.

Agnetha Heckler arbeite seit fast zehn Jahren im B-30-Imbiss und liebt ihre Arbeit dort: „Hier kommen so viele unterschiedliche und interessante Menschen her, das ist richtig schön“, sagt die 72-Jährige. Auch Stefan Wieland ist ständig in Kontakt mit den Gästen, er ist ein sehr offener Mensch und kommt gerne mit allen ins Gespräch: „Was ich hier in den vergangenen zehn Jahren erlebt habe, ist wirklich toll“, sagt der Inhaber. „Von LKW-Fahrern über normale Durchreisende bis hin zu hohen Politikern, hier kommt jeder mal vorbei.“

Und diese abwechslungsreiche Arbeit - sei es als Metzger, als Inhaber der beiden Imbisse an der B30 oder als Wirt des Sportheims in Mettenberg - ist es, was das Leben von Stefan Wieland ausmacht. „Und wenn ich dann noch leckere Spezialitäten kochen kann, bin ich glücklich.“