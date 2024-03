Equal Pay Day und Internationaler Frauentag

Die Biberacher Agendagruppe „Geschlechter Gerecht“ hat ihr neues Halbjahresprogramm veröffentlicht. Darin finden sich Aktionen zum anstehenden Equal Pay Day am 6. März, und dem Internationalen Frauentag am 8. März.

Der Equal Pay Day weist laut Ankündigungsschreiben jährlich auf den Entgeltunterschied zwischen Frauen und Männern hin. Versicherungsberaterin Gabriele Kübler stellt mit einer Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung am Mittwoch, 6. März, um 17.30 Uhr das Rentensystem mit Blick auf Frauen und deren Biografie vor und beantwortet Fragen zur gesetzlichen Altersvorsorge. Der Vortrag kann vor Ort in der VHS oder online besucht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter www.vhs-biberach.de, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07351/51-338 erforderlich.

Am Freitag, 8. März, ist Internationaler Frauentag. Anlässlich des Aktionstags werden im Cineplex ab 17 Uhr die Kurzfilme „21. März“ und „Inside The Box“ des Regisseurs Yazan Alnakdali und der Biberacher Produzentin und Redakteurin Tanja Bosch vorgeführt. Beide sind im Anschluss zu einem Filmgespräch anwesend. Ab 18 Uhr folgt der Film „Hive“ (auf Deutsch: Bienenstock) der kosovarischen Regisseurin Blerta Basholli. Er zeigt die wahre Geschichte der Kriegswitwe Fahrije Hoti, die sich gegen alle Widerstände in ihrem Dorf ein eigenständiges Leben aufbaut. Karten sind zu den regulären Eintrittspreisen im Kino erhältlich und gelten für die Vorfilme und den Hauptfilm.

