Ensemble Low Brass spielt Weihnachtskonzert

Ihr Weihnachtskonzert spielt das Ensemble Low Brass am Samstag, 23. Dezember, 17 Uhr in der Aula der Dollinger Realschule. In diesem Jahr wird der Trompeter Martin Hutter, bekannt durch „Ernst Hutter & Die Original Egerländer Musikanten“ oder „MoopMama“, mit seiner Trompete und Flügelhorn für musikalische Akzente im voluminösen Blechbläserklang sorgen.

Das Ensemble wird dabei auch moderne Klassiker, wie „Don’t Stop Me Now“ von Queen sowie bekannte internationale Weihnachtsmelodien spielen. Der Eintritt zum rund einstündigen Konzert ist dabei frei.