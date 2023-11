EM-Vorbereitung mit böhmisch-mährischem Abend

(aß) ‐ Die Blasmusikformation Schwäbisch7 steht in den Startlöchern zur Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik. Am Sonntag, 19. November, gibt sie zur Vorbereitung im Bergerhauser Rößle-Saal einen böhmisch-mährischen Abend. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Neben Schwäbisch7 stellt sich aus dem Landkreis Biberach das Blasorchester Ellwangen mit Dirigent Elmar Hirsch bei der Europameisterschaft dem Wettbewerb. Das war vom Vorstandsmitglied Alexandra Speth auf Nachfrage zu erfahren. Beide Ensembles treten in der Höchststufe an. Schwäbisch7 ist 2013 als kleine böhmische Besetzung gegründet worden. Die Musiker aus dem Raum Biberach spielen außerdem in verschiedenen Orchestern und Besetzungen. Neben Klassikern von Ernst Mosch und modernen Hits der Blasmusik vervollständigen Ausflüge in Jazz und Pop ihr Repertoire. Die Teilnahme an der Europameisterschaft in der Höchststufe ist für das Septett eine ambitionierte Herausforderung. „Zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft gestalten wir im Rößle-Saal in Bergerhausen einen gemütlichen böhmisch-mährischen Abend“, sagte Christian Buck im SZ-Gespräch.

Ein absolutes Highlight der Blasmusikmesse in Stuttgart auf dem Messegelände bildet die 22. Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik am Samstag, 25. November. Aus Belgien, Deutschland, Österreich und der Schweiz treten zwölf Orchester mit Gruppengrößen von 6 bis 30 Musizierenden gegeneinander an. Die Ensembles spielen in den Leistungskategorien der Mittel-, Ober- und Höchststufe. Die Spielzeit beträgt 30 Minuten. Die Auftritte werden von Juroren des Internationalen Musikbundes CISM (Confédération Internationale des Sociétés Musicales) bewertet.

Die CISM hat in diesem Jahr Ernst Hutter (D), Franz Watz (D) und Gottfried Reisegger (A) als Juroren bestellt. Die Bewertung erfolgt nach zehn Kriterien mit maximal je zehn Punkten, also 100 Gesamtpunkte. Sie erfolgt unmittelbar nach Beendigung der vorgetragenen Stücke. Den Europameistertitel gibt es in jeder Leistungsstufe, vorausgesetzt es wird die nötige Punktzahl erreicht.