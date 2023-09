Eltern behinderter Kinder treffen sich zum Austausch

Die Familien-Bildungsstätte Biberach startet am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr an insgesamt drei Abenden das Angebot „Hand in Hand durchs Leben“ ‐ ein Austausch für Eltern von Kindern mit Behinderung ‐ mit Silvia Hemminger, Erzieherin und Integrationsfachkraft sowie mit Rebekka Koch, Heilerziehungspflegerin in Ausbildung. Bei dieser Gruppe geht es um Austausch, Informationen, gegenseitige Stärkung und Unterstützung. Wenn in einer Familie ein Kind behindert, entwicklungsverzögert oder chronisch krank ist, so kommt es zu vielseitigen Belastungen für alle Familienmitglieder.

Bei diesem Angebot treffen sich Menschen mit gleichen Problemen und Erfahrungen. Die Beteiligten sind füreinander da, tragen Erfahrungswerte weiter, teilen ihre Sorgen und Ängste genauso wie die vielen schönen Momente, durch die alle die Sehnsucht nach Leichtigkeit befriedigen können. Themen wie Inklusion, Pflegehilfen, Therapien, Diagnosen, Freizeit, Pubertät, Wohnformen, Arbeitsleben sind nur einige Beispiele, die alle beschäftigen. Die Themenauswahl richtet sich ganz nach den Interessen und Wünschen der Kursteilnehmer.

Die Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeindezentrum Bonhoefferkirche in Biberach statt. Die weiteren Termine sind am 17. November und 1. Dezember, jeweils freitags, 20 Uhr.

Die Anmeldung ist telefonisch unter 07351/75688 oder per Mail an [email protected] möglich.