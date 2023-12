Elektro Rehm spendet 4000 Euro an Hospiz Haus Maria

Mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro unterstützt das Familienunternehmen Elektro Rehm aus Oggelshausen auch in diesem Jahr die Arbeit den im Hospiz Haus Maria in Biberach. Bei der symbolischen Scheckübergabe bedankte sich Einrichtungsleiter Tobias Bär dafür, dass „Firmen aus der Region ein offenes Herz haben für die Hospizarbeit“. Der Elektrobetrieb Rehm mit 100 Mitarbeitern spendet dem Hospiz bereits seit 2010 „alle Jahre wieder“ im Dezember Geld und mache dies „jedes Mal ausgesprochen gern“, versicherte Firmengründer und Geschäftsführer Max Rehm. Bei der Scheckübergabe unterstrichen Rehm, Sabine Rehm-Heinzelmann und Manfred Fröhner, dass sie ihre Spende im Haus Maria gut angelegt wüssten. „Es gehört zur Menschlichkeit und Nächstenliebe dazu, die Arbeit mit Menschen, die am Lebensende stehen, zu unterstützen und ihnen Zuwendung und Nähe zu ermöglichen und den Angehörigen Trost zu geben“, so das Geschäftsführertrio.