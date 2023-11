Einstimmung auf die Weihnachtszeit

Die Leute von Tourismus Biberach bieten in nächster Zeit wieder spannende Stadtführungen an, die zudem mit Biberacher Weihnachtsbräuchen und Wintergeschichten auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Wie zum Beispiel die Themenführung „Glühwein, Glanz und Gloria“ am Sonntag, 3. Dezember. Bei Stadtführerin Christa Lauber dreht sich bei dem Spaziergang durch die Altstadt alles um Biberacher Weihnachtsbräuche und Wintergeschichten. Die Führung geht dem „Christkindle ralassa“ auf die Spur, beantwortet die Frage, wer die „verzauberten Kinder“ zu Weihnachten 1746 waren und verrät, was die „Alummler“ am Heiligen Abend auf „d´r Gass“ gemacht haben. Außerdem wird berichtet, was es mit der Biberacher Weihnachtskrippe im Museum auf sich hat. Erwachsene zahlen für die eineinhalbstündige Führung neun Euro.

Die weiteren Führungen sind der Historische Stadtrundgang am Samstag, 2. Dezember, (zwölf Euro für Erwachsene) und die Gigelturm-Führung am Donnerstag, 7. Dezember (neun Euro für Erwachsene). Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahren und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung.

Treffpunkt für die Führungen ist um 14 Uhr der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt bei den Stadtführerinnen erhältlich. Treffpunkt für die Gigelturm-Führung ist am Haupteingang des Rathauses, eine Teilnahme ab sechs Jahren möglich.