Biberach

Einschulung in Biberach: Viele Kinder starten ins aufregende Schulleben

Biberach / Lesedauer: 2 min

Diese drei Freundinnen hatten am Mittwoch ihren ersten Schultag (von links): Nela, Lara und Anni freuen sich auf ihre Schulzeit an der Birkendorf-Grundschule. (Foto: Tanja Bosch )

So viele Erstklässlerinnen und Erstklässler wie noch nie starten diese Woche in einen neuen Lebensabschnitt — und damit wachsen die Schülerzahlen an den Grundschulen bundesweit enorm. Auch im Landkreis Biberach verzeichnet das Regierungspräsidium Tübingen einen Anstieg um 4,9 Prozent.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 15:44 Von: Tanja Bosch