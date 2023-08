Im Schnitt zwischen 400 bis 500 mal rückt die Freiwillige Feuerwehr Biberach pro Jahr zu Einsätzen aus. Wie die Alarmierung vor sich geht, wie die Feuerwehr ausgestattet ist und welches Wissen und Können von den Feuerwehrleuten verlangt wird, das erfuhren rund 20 Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ Biberach bei der „Türöffner“-Aktion im Feuerwehrhaus an der Bleicherstraße.

Zugführer Steffen Layer begrüßte die Leser bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der Begriff „freiwillig“ sei ihm dabei sehr wichtig. „Viele denken, wir seien eine Berufsfeuerwehr. Hauptamtlich sind bei uns aber nur unser Kommandant und drei Gerätewarte angestellt.“ Die übrigen rund 210 Feuerwehrangehörigen in der Kernstadt und den Teilortswehren machen ihre Aufgabe ehrenamtlich. Bei der hohen Zahl an Einsätzen jedes Jahr ist das mehr als nur ein Hobby. Denn die Feuerwehr ist an 365 Tagen rund um die Uhr einsatzbereit. Bis Mitte dieser Woche hatte die Biberacher Wehr bereits rund 350 Einsätze im Jahr 2023 bewältigt.

Gut aufgestellt dank vieler Arbeitsplätze am Ort

Unterteilt ist die Feuerwehr in zwölf Alarmgruppen. Je nach Einsatzart werden eine oder mehrere von ihnen alarmiert. Ob es da Unterschiede bei Einsätzen tagsüber und nachts gebe, wollte ein Leser wissen. „Tagsüber werden über die Leitstelle in der Regel mehr Leute alarmiert, weil nicht immer alle vor Ort in Biberach sind“, sagte Layer. Wobei die Biberacher Wehr im Vergleich zu anderen Kommunen aufgrund der vielen Arbeitsplätze in der Stadt eher gut aufgestellt sei.

Ein Vorteil bei Alarmen in der Nacht sei das neue städtische Wohnhaus neben dem 2018 erbauten Feuerwehrhaus, in dem Feuerwehrangehörige mit ihren Familien wohnen. „Die rennen einfach über den Hof und nach zwei Minuten geht schon das erste Fahrzeug raus“, so Layer. Bei Tag rücken auch die Feuerwehrleute aus der benachbarten Kreisgerätewerkstatt mit den Biberacher Kameraden aus. Auch das helfe, die vom Land geforderten Einsatzfristen einzuhalten, so der Zugführer.

In maximal 30 Sekunden angezogen

Feuerwehrmann Fabian Holz zeigte den Besuchern, wie die Einsatzvorbereitungen der Feuerwehrleute ablaufen. Im Alarmspindraum hat jeder Feuerwehrangehörige seinen Platz, an dem seine Ausrüstung deponiert ist. „Zwischen zehn und 30 Sekunden“ brauche man, um sie anzuziehen. Dann geht es hinaus in die Fahrzeughalle, wo die ausrückenden Fahrzeugen dann mit Feuerwehrleuten belegt werden. Auf einer Magnetwand ist zu sehen, mit wie vielen Leuten und Funktionen ein Fahrzeug belegt sein muss, ehe es ausrücken kann.

Holz erläuterte den SZ–Lesern auch die einzelnen Fahrzeuge. So gehören neben dem Kommandowagen zum Löschzug ein Tanklöschfahrzeug, die Drehleiter und ein Hilfeleistungsfahrzeug. Das Tanklöschfahrzeug hat neben Schläuchen und Strahlrohren auch knapp 3000 Liter Wasser und 200 Liter Löschschaum an Bord. „Das klingt zunächst nach viel, der Tank ist aber in der Regel in fünf bis sechs Minuten leer.“ In dieser Zeit müsse die weitere Wasserversorgung aufgebaut werden.

5000 Schläuche werden pro Jahre gereinigt

Die Drehleiter, die zur Menschenrettung und zum Löschen eingesetzt wird, ist das teuerste Fahrzeug. Sieben dieser Leitern gibt es im Landkreis Biberach, jeweils in den Stützpunktwehren. Entsprechend groß ist ihr Einsatzradius. Im Hilfeleistungsfahrzeug befinden sich neben weiterem Löschmaterial auch Schere und Spreizer, die bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kommen. Hier verfügt die Biberacher Feuerwehr inzwischen auch über Geräte, die mit Akkus betrieben werden. Hier durften die Leser auch mal selbst Hand anlegen und ein Stahlrohr durchschneiden.

Auf der anderen Seite des großen Innenhofs befindet sich die Gerätewerkstatt des Kreisfeuerlöschverbands, wo Schläuche, Atemschutzgeräte und Fahrzeuge für alle Feuerwehren im Landkreis gewartet werden. Finanziert wird dies von allen Kommunen im Landkreis. Gerd Schirrmacher zeigte den Lesern die große Schlauchwaschanlage. Rund 5000 Schläuche werden hier pro Jahr gereinigt und geprüft. Im weithin sichtbaren Schlauchturm werden sie anschließend getrocknet. Gefüllt werden in der Kreisgerätewerkstatt auch die Druckluftflaschen für die Atemschutzträger. Außerdem verfügt sie über eine eigene Kfz–Werkstatt.

Im Obergeschoss befindet sich eine Übungsanlage für Atemschutzträger, in der Schulungen und Weiterbildungen abgehalten werden. „Hier sind wir quasi eine Außenstelle der Landesfeuerwehrschule“, so Schirrmacher. Die SZ–Leser zeigten sich beeindruckt über die körperliche und geistige Fitness die die Atemschutzträger mitbringen müssen.

Am Ende des rund zweieinhalbstündigen Rundgangs wartete auf die jüngsten Teilnehmer dann noch eine Runde um den Block im Feuerwehrfahrzeug.