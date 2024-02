Einpersonenstück „Maulana“ auf der Bühne

Das Einpersonenstück „Maulana“ wird am Sonntag, 25. Februar, um 20 Uhr auf der Juks-Studiobühne präsentiert. Das Stück beleuchtet kritisch den Versuch des syrischen Staates, die Gesellschaft mittels Religion zu kontrollieren. Traditionelle Werte stehen dabei im Fokus, während die zentrale Frage nach dem Potenzial des menschlichen Verstands aufgeworfen wird, wie es in der Ankündigung heißt. Gespielt von Feras Alouf unter der Regie von Mohammad Alouf und Feras Alouf, bietet „Maulana“ eine Tragikomödie in arabischer Sprache mit deutschen Untertiteln - der Eintritt ist frei.