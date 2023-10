Das Biberacher Herrgöttle hat es mal wieder gut mit den Biberacher Einzelhändlern gemeint: Zur inzwischen 30. langen Einkaufsnacht strömten am Freitagabend bei angenehmem Herbstwetter wieder Tausende Besucher in die Altstadt. Neben dem Einkaufsbummel bekamen sie an verschiedenen Plätzen ein abwechslungsreiches Programm geboten.

In der Abendsonne füllten sich bei lauen Temperaturen zunächst der Marktplatz und die Cafés um den Kesselplatz. Kulinarische Angebote waren gefragt.Mit hereinbrechender Dunkelheit belebten sich dann auch die Gassen und Straßen mit bummelnden Gästen. Vor den Läden hatte die Werbegemeinschaft, die die Einkaufsnacht wieder organisiert hatte, große, bunte Leuchtobjekte platziert. Sie hatten die Form von fantasievollen Pflanzen und Blumen und tauchten die Straßen in ein buntes Licht. Auf Fassadenilluminationen hatte die Werbegemeinschaft diesmal verzichtet, um den Besuchern ein neues Konzept zu bieten.

Akrobatik zwischen Kirche und Rathaus

Dies sah so aus, dass verschiedene Gruppen an unterschiedlichen Plätzen auftraten. Den Anfang machten die TG-Kids. Zwischen Rathaus und Stadtpfarrkirche hatten sie ihr Gerüst für Vertikaltuchakrobatik aufgebaut. Zwei Mädchengruppen zeigten an den roten Tüchern verschiedene Figuren, indem sie sich in die Tücher einwickelten, einhängten oder sie nach rasanten Drehungen zum Auffangen nutzten ‐ das Ganze ohne eine zusätzliche Sicherung. Eine Feuershow rundete den Auftritt der TG ab.

Vertikaltuchakrobatik gab es von den TG Kids. (Foto: Gerd Mägerle )

Am Marktplatz erstrahlte zu diesem Zeitpunkt bereits die Giebelbeleuchtung, und wohl den Wenigsten dürfte aufgefallen sein, dass das warme Licht an einigen Giebeln bereits keine herkömmlichen Glühbirnen mehr waren, sondern bereits LED-Leuchtmittel. In den nächsten Wochen soll die gesamte Marktplatzbeleuchtung damit ausgestattet sein.

Zufrieden mit der Resonanz

Vor dem Modehaus Kolesch nahmen die Nice Danzas, eine Mädchentanzgruppe der Funky Kidz, Aufstellung und zeigte den Zuschauern urbane Tänze. Friedrich Kolesch, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinschaft und Inhaber des Modehauses, zeigte sich zu diesem Zeitpunkt bereits zufrieden mit der Resonanz auf die Einkaufsnacht: „Es ging am frühen Abend etwas schleppend los, aber im Laufe des Abends hat sich die Stadt doch ziemlich gefüllt.“ Für die Modehändler, die bereits die Winterkollektion in den Läden haben, seien die Temperaturen allerdings etwas zu mild, um die Kundschaft bereits in Kauflaune für die kalte Jahreszeit zu versetzen, meinte er.

Am Abend füllte sich der Marktplatz mit vielen Besuchern. (Foto: Gerd Mägerle )

Noch wärmer wurde es vermutlich all denen, die sich gegen 21.45 Uhr in der Consulentengasse vor dem Tweety eingefunden hatten. Dort hatte die Gruppe Biberfunkeln von der TG-Turnabteilung ihren Auftritt mit einer spektakulären Feuershow. Beklatscht von vielen Zuschauern wirbelten die Akrobaten zu mystischen Folkloreklängen ihre Feuerfächer durch die Luft, spuckten Flammenfontänen oder strichen sich mit kleinen Fackeln ganz langsam an ihren Armen entlang. Zwei Anrufsammeltaxis, die offenbar ihren Fahrplan einhalten mussten, sorgten nur für eine kurze Unterbrechung der Show.

„Ein gelungener Abend“

In den Einzelhandelsgeschäften gab es ebenfalls kleine Aktionen oder auch Bewirtung mit Sekt und Häppchen. „Das war ein richtig gelungener Abend“, zog Flavia Gutermann vom Haushaltswarengeschäft Gutermann zum Blumenstrauß zu später Stunde Bilanz. „Wir hatten richtig viele Kunden im Laden ‐ und zwar nicht nur Stammkunden, sondern auch viele von außerhalb, was mich besonders gefreut hat.“