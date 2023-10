Eine Verletzte bei Unfall mit Sattelzug

(sz) Ein Personenauto ist mit einem Sattelzug zusammengeprallt. Der Unfall endete aber glimpflich. Das berichtet die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 7.15 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem Mazda auf der K7533 von Attenweiler in Richtung B312 unterwegs. An der Einmündung zur B312 fuhr sie in die Bundesstraße ein. Dabei übersah sie wohl den Sattelzug.

Der Lastwagen wurde von einem 51-Jährigen gelenkt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mazda auf .000 Euro, den am Sattelzug auf rund 13.000 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Mazda kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet. Um 8.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.