Innovationen, Wissenstransfer und Lösungen für die Zukunft „made in Biberach“ rund um die Zukunftsthemen Biotechnologie und Energie ‐ all das soll vom neuen Innovations- und Technologiezentrum (ITZ) Plus künftig ausgehen. Am Freitagnachmittag wurde die Einrichtung im futuristischen Neubau an der Hubertus-Liebrecht-Straße mit 150 geladenen Gästen feierlich eröffnet. Die Biberacher dürfen das ITZ Plus diese Woche in Augenschein nehmen.

Das Gebäude mit seinem geschwungenen Dach und den Glasflächen zur Straße hin drückt die Philosophie des ITZ Plus bereits aus: Hier wird an neuen Ideen getüftelt, und zwar nicht im stillen Kämmerlein, sondern transparent und sichtbar für alle. Auf knapp 3800 Quadratmetern bringt ITZ Plus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, bietet Labore, Versuchsflächen, Besprechungsräume und Infrastruktur, um dort drängende Fragen der Zukunft zu lösen und die Region Biberach zu einer zukunftsweisenden Modellregion zu entwickeln. Dies wurde in den Grußworten der Beteiligten zur Eröffnung mehrfach betont.

17 Millionen Euro Baukosten

Norbert Zeidler, Oberbürgermeister der Stadt Biberach, die Bauherrin und Betreiberin des ITZ Plus ist, wies zu Beginn auf den langen Entstehungsprozess hin. Seit 2014 hatte sich der Gemeinderat in 26 Sitzungsvorlagen damit befasst, die Baukosten betrugen rund 17 Millionen Euro. Fördergelder kamen von mehreren Kooperationspartnern. So steuerte die EU auf dem EFRE-Programm fünf Millionen Euro bei, das Land Baden-Württemberg zwei Millionen Euro und weitere 400.000 Euro als Anschub des Betriebs. Mitfinanziert und unterstützt haben außerdem der Landkreis Biberach und die IHK Ulm als Gesellschafter sowie die Hochschule Biberach, die als zentraler wissenschaftlicher Partner selbst Forschung im ITZ Plus betreibt.

Architekt Maximilian Rimmel überreichte Zeidler statt eines Schlüssels einen Beutel mit Blumensamen. (Foto: Gerd Mägerle )

Im Mittelpunkt steht die gezielte Förderung von Innovationskultur und Start-Ups, insbesondere in den Themenfeldern Medizin, Umwelt und Nachhaltigkeit. „Die großen Schlagworte unserer Zeit werden hier sehr konkret mit Leben gefüllt“, sagte Zeidler. „Antworten auf große Zukunftsfragen wird es mit diesem Gebäude a bissle auch made in Biberach geben.“ Architekt Maximilian Rimmel überreichte Zeidler statt eines Schlüssels einen Beutel mit Blumensamen, die auf der Wiese hinter dem ITZ Plus ausgesät werden sollten, so Rimmels Wunsch.

Raum für schwäbisches Tüftlertum

Miguel Avila Albez, Vertreter der EU-Kommission aus Brüssel, warb für grenzüberschreitende, internationale Forschungsprojekte. Dadurch ließen sich weitere Fördergelder, neue Partner und neue Ideen erschließen. Knut Tropf, der für das EFRE-Programm zuständige Abteilungsleiter im Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg, richtete seinen Blick bereits auf das nächste Bauprojekt, direkt neben dem ITZ Plus. Dort soll das Transferzentrum für Industrielle Bioökonomie (TIB) entstehen. Dieses unterstützt die Transformation von einer erdölbasierten Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Landwirtschaftsminister Peter Hauk will hierfür in den nächsten Tagen den Förderbescheid in Biberach überreichen.

Matthias Bahr, neuer Rektor der Hochschule Biberach, sagte: „Für die Hochschule geht mit dem ITZ PLus ein Traum in Erfüllung.“ Hier werde ein Raum für das sprichwörtliche schwäbische Tüftlertum geschaffen. Die Hochschule nehme den mit dem ITZ Plus verbundenen Auftrag an, „mit Forschung und Transfer Zukunft zu gestalten“. Dabei zog er eine Parallele zum Silicon Valley in Kalifornien, das er im Rahmen einer Summer School gerade erst wieder besucht hat.

Appelle an Unternehmer und Politiker

Beeindruckt von dessen enormer Innovationskraft erinnerte er an die Anfänge des berühmten Standorts: „Was die Standfort University dort initiiert hat, ähnlich wie hier, würde man heute als Start-Up Hub“ bezeichnen, so Bahr. Entscheidend für den Erfolg sei die Beteiligung einer Hochschule und deren wissbegierigen und unternehmerisch denkenden Studierenden, der angewandten Forschung und damit die erfolgreiche Überführung von Erkenntnissen in die Praxis sowie die dauerhafte Unterstützung von Forschung und Gründungen durch Investitionskapital, so der Appell von Rektor Bahr.

Einen Ball, den IHK-Präsident Jan Stefan Roell aufnahm. „Das Kapital für die Start-Ups muss aus der Wirtschaft kommen“, sagte er. Er forderte deshalb alle Unternehmer auf: „Wir müssen in Start-Ups investieren.“ Die Gesellschaft müsse eine irrsinnige Energiewende schaffen, die eigentlich nicht zu schaffen sei. Um sie zu schaffen, brauche es junge Menschen mit innovativen Ideen. An die Adresse der Politik sagte Roell: „Die Politik muss technologieoffen sein, um Probleme zu lösen.“

Landrat Mario Glaser, Gesellschafter und Aufsichtsratsmitglied, betonte: „Das ITZ Plus ist ein Gemeinschaftswerk von Stadt, Kreis, IHK, Hochschule und regionalen Firmen. Der Neubau hier steht für die Innovation in unserer Region und unserem Landkreis. Vor allem das Zusammenspiel der verschiedenen Partner bei diesem Projekt zeigt beispielhaft auf, was alles gemeinsam erreicht werden kann und was uns hier in Biberach so stark macht.“

„Wir machen Zukunft“

ITZ-Plus-Geschäftführer Nikolaus Hertle dankte den Verantwortlichen für den Mut, in das Projekt zu investieren. Die Bauphase sei, bedingt durch Corona und Lieferschwierigkeiten, nicht immer einfach gewesen. Auch der Eröffnungstermin war verschoben worden. Schon jetzt gebe es mehr Interessenten als Platz zur Verfügung stünde, meinte er. Hertle verwies noch mal auf den Austausch und die Transparenz, die das ITZ Plus kennzeichnen. „Wir sind kein Elfenbeinturm, wir öffnen uns und machen Transfer transparent. Wir versuchen, eine Familie in diesem Haus zu sein. Wir machen Zukunft.“

Jonas Pfeil und Daniel Geiger von der Firma Sensific entwickeln optische Mess- und Automatisierungssysteme für Forschung und Entwicklung. (Foto: Gerd Mägerle )

Beim anschließenden Rundgang gab es auch Gelegenheit, mit den ersten Start-Up-Betreibern ins Gespräch zu kommen. Darunter Jonas Pfeil und Daniel Geiger von der Firma Sensific. Sie entwickeln optische Mess- und Automatisierungssysteme für Forschung und Entwicklung und waren die ersten Mieter im ITZ Plus.

Die Firma Vektor Pharma von Thomas Beckert will Ärzten und Apothekern dabei helfen, Arzneimittel-Interaktionen einfach und schnell zu erkennen. (Foto: Gerd Mägerle )

Auch die Firma Vektor Pharma von Thomas Beckert ist im ITZ Plus ansässig. Sie will Ärzten und Apothekern dabei helfen, Arzneimittel-Interaktionen einfach und schnell zu erkennen, damit therapeutische Möglichkeiten besser genutzt werden können.

Info: Am Montag, 25. September, und Dienstag, 26. September, ist das ITZ Plus jeweils von 16 bis 21 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Am Mittwoch, 27. September, und Donnerstag, 28. September, gibt es jeweils ab 18.30 Uhr Fachvorträge. Mehr unter www.itzplus.de/aktionstage Alle Angebote sind kostenfrei