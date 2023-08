Jetzt im Spätsommer, wenn die große Ernte ansteht, kann der Hobbygärtner ein erstes Resümee ziehen und sich der Frage stellen — lohnt sich der Aufwand?

Die Ernte ist sicher, nur die Gemüsesorte nicht

Ab Mitte Januar keimen und wachsen bei mir Gemüsepflanzen, Kräuter und Blumen. Ich habe in Pflanzenlicht investiert, Aussaatplatten und Töpfe gekauft, mische und backe Erde, gieße, pikiere und topfe um. Wenn später Krankheiten, Schnecken, Dickmaulrüssler und andere Konkurrenten meine Pflanzen zu Fall bringen, dann könnte ich schon mal verzweifeln. Unter dem Strich finde ich aber: Wer sich um seinen Garten kümmert, seine Pflanzen beobachtet, der wird garantiert ernten. In einem Jahr mehr dies, im anderen Jahr mehr das.

Der Zauber des Gärtnerns

Und irgendwie macht das auch den Zauber des Gärtnerns aus. Es gibt immer ein nächstes Jahr, einen neuen Versuch. Mit jedem Fehler und mit jeder Niederlage lernt man. Es gibt kaum etwas Schöneres, eine Kultur endlich, endlich hinzubekommen und zu beernten. Klar, jedes Gärtner–Latein endet an einem Punkt. Der Punkt heißt: Wetter. Es liegt nicht in unserer Hand, ob die Hitze unser Pflanzen plagt oder der Regen sie um faulen bringt. Doch auch daraus kann man Erkenntnis ziehen. Denn in nassen Jahren klappen manchmal Arten, die sonst nie wollten. Und umgekehrt.

Für Frühstarter und entspannte Gärtner: Die Physalis

Bevor ich mich für ein paar Wochen in den Urlaub verabschiede, möchte ich Ihnen aber noch eine Frucht vorstellen, die mich nie enttäuscht hat. Und wenn Sie möchten, können Sie davon ein paar Samen gewinnen. Es ist die Physalis Schönbrunner Gold.

Sie kennen sicher die kleinen Lampions, die es aus Übersee für viel Geld im Supermarkt gibt. Sie schmecken leidlich, sehen halt am Cocktail oder im Obstkorb hübsch aus. Tatsächlich ist die Andenbeere, Kapstachelbeere oder Physalis peruviana mit jener rot–orangen Lampion–Blume verwandt, die man auch unter einem antisemitischen Namen kennt. Die Früchte dieser Zierpflanze und Dekoblume sind ungenießbar. Ganz anders die Schönbrunner Gold. Sie bildet große gelbe Früchte, die herrlich schmecken und vor der Vollreife mit einem schönen Süße–Säure–Verhältnis glänzen. Bei uns schaffen es Physalis nie bis in die Küche und selten bis aufs Foto. Zu schnell sind sie vernascht.

Mini–Samen, mächtige Pflanzen

Der Anbau beginnt mit der zickenhaften Aubergine und Artischocke früh, ist aber wirklich ein Selbstläufer. Aus den Mini–Samen wachsen ab Januar in einem warmen Raum und bei ausreichend (Kunst-)Licht mächtige Pflanzen mit großen Blättern heran. Nach den Eisheiligen können sie direkt in den Gartenboden oder mit reicher Erde in große Kübel gepflanzt werden. Ab Juli trocknen die ersten Lampions ein und der Genuss beginnt. Physalis sind nicht winterhart, meine Erfahrung ist aber, dass sie die ersten Nächte mit leichtem Frost noch überstehen. Auf Stock geschnitten lassen sich die Pflanzen im Haus überwintern, man kann auch Stecklinge schneiden. Dieser Aufwand lohnt sich nicht, das ist meine Meinung. Denn die gesäte Schönbrunner Gold gleicht den Wachstumsvorsprung der Altpflanzen rasch aus. Andere Physalis–Sorten wie die Ananaskirsche sind zugegeben langsamer unterwegs, das sei angemerkt.

Unter allen Lesern, die mir eine E–Mail mit dem Betreff „Physalis“ schreiben, verlose ich Mitte September drei Portionen Saatgut von der Schönbrunner Gold aus meinem Garten. Dann können wir 2024 darüber fachsimpeln. Viel Glück!

Fragen, Anregungen, Kritik? E–Mail: [email protected] instagram @karensgaerten