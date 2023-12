Eine Reise in fantasievolle Naturwelten

„Raumexistenzen“ heißt eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Nicole Bold, die der Kunstverein Biberach noch bis zum 14. Januar im Komödienhaus zeigt. Wer dem Wintergrau entkommen möchte, kann dort eintauchen in eine fantasievolle Welt aus Pflanzen, Blättern Geäst, Wurzelwerk und sich kräuselndem Wasser.

Nicole Bold ist in Überlingen am Bodensee in der Nähe eines Naturschutzgebiets aufgewachsen. „Die Themen Natur und Naturschutz prägen auch meine Arbeit als Malerin“, sagt sie und schildert dies an ihrem Werk „luftgewurzelt“, das in der Ausstellung zu sehen ist. Das Ölgemälde zeigt Geäst, Blätterstrukturen und feines Wurzelwerk, das alles gleichsam in der Luft zu schweben scheint. Es gibt kein Oben und kein Unten. „Wir entziehen den Pflanzen den Boden. Wo sollen sie denn wurzeln, wo sollen die Vögel und Insekten hin?“, schildert die Künstlerin ihre Fragen zu ihrem bunten und doch eigentlich so optimistisch wirkenden Bild. „Ich möchte keine politische Künstlerin mit erhobenem Zeigefinder sein, sondern dem Betrachter mit einer gewissen Leichtigkeit die Schönheit der Natur vermitteln“, sagt Nicole Bold. „Er oder sie sollen selbst darauf kommen, dass es diese Schönheit zu schützen gilt.“

Die Künstlerin arbeitet in ihren Werken mit verschiedenen Farbschichten. Dadurch gewinnen ihre Bilder eine räumliche Tiefe. Der Betrachter blickt in bunte Naturwelten, wobei nicht immer klar ist, ob man nur einen winzig kleinen Ausschnitt oder das große Ganze sieht. Besonders eindrücklich wird der Effekt bei den kleinformatigen Werken, bei denen Nicole Bold mit zarten Strichen auf Glasscheiben malt, die sie hintereinander anordnet. Es könnten auch die Deckgläser eines Mikroskops sein, die den Fokus auf eine Makrowelt richten.

Ihre Maltechnik setzt Nicole Bold konsequent in einer Rauminstallation fort, die auch geschickt die Bühne des Komödienhauses einbindet. Farbige Plastiken, die wie überdimensionale, gewellte Blätter wirken, scheinen schwerelos im Raum zu schweben, umrankt von feinen Alurohren. Mit den Bildern die vor dem schwarzen Bühnenvorhang hängen, verbindet sich alles quasi zu einem dreidimensionalen Gemälde.

Die große Installation, die Nicole Bold so zum ersten Mal präsentiert, ist auch eine Entwicklung in ihrem Schaffen, die inspiriert ist von einem Stipendiumsaufenthalt in Basel 2021. Dort, direkt am Rhein, setzte sie sich auch mit dem Fließen des Wassers auseinander. „Hier lassen sich die verschiedenen Wasserschichten mit ihren unterschiedlichen Fließrichtungen beobachten.“ Entstanden sind dabei neben den „Rheinnotationen“ in Öl und Acryl auch zwei „Wasserstücke“ aus glasiertem Ton, die in der Ausstellung zu sehen sind. „Das Wasser hat gerade im Komödienhaus eine besondere Bedeutung sagt die Künstlerin und verweist auf den unter dem Gebäude verlaufenden Stadtbach sowie auf die Erstaufführung des Shakespeare’schen „Sturm“ in deutscher Sprache unter Wielands Regie an selbiger Stelle.

Parallel zum Malen entstehen oft auch die poetischen Titel, die Nicole Bold ihren Werken gibt: „sie hörten die vögel, die sie nicht sahen“ oder „scheues licht, das die schatten der nacht formt“. Wer diese wissen will, muss sich aber das Blatt mit dem Werkverzeichnis der Ausstellung am Eingang besorgen. Neben den Bildern hängen nämlich keine Schilder. „Das lenkt nur ab“, sagt Nicole Bold. Die Besucher sollen die Werke völlig unvoreingenommen betrachten und nicht schon in eine Richtung gelenkt werden. „Wer möchte, kann sich anschließend von meinen Titeln weiter inspirieren lassen und Neues entdecken.“

Wer mit der Künstlerin ins Gespräch kommen will, hat am 14. Januar um 16.30 Uhr bei einer abschließenden Führung durch die Ausstellung die Gelegenheit dazu. Geöffnet ist sie Mittwoch bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. An Silvester und Neujahr ist geschlossen.