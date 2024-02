Eine Menge KfW-Fördermittel fließen in den Kreis

Biberach

Eine Menge KfW-Fördermittel fließen in den Kreis

Biberach / Lesedauer: 1 min

Der Landkreis Biberach profitiert in erheblichem Umfang von Fördermitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Wie der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) mitteilt, wurden 2023 insgesamt 152,1 Millionen Euro in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten an private Haushalte, Unternehmen und Kommunen im Kreis vergeben.