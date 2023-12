Eine Herzensverbindung

Sie haben sich gesucht und gefunden: Werner Christ und DRK-Therapiehund Joko. Seit zwei Jahren besuchen Joko und seine Besitzerin Lucia de Leeuw den 56-Jährigen mit geistiger Behinderung zu Hause in Bellamont. Die Therapiehunde-Teams des DRK-Kreisverbands Biberach sind speziell für solche Einsätze ausgebildet und sorgen mit ihren Besuchen für glückliche Momente, heißt es in der Pressemitteilung.

„Werner und Joko begrüßen sich jedes Mal aufs Neue mit einer so großen Freude und Herzlichkeit, als ob sie sich ein Leben lang kennen würden“, erzählt Lucia de Leeuw. „Joko fühlte sich bei Familie Christ von Anfang sehr wohl.“ Die Besuche, die im Schnitt einmal im Monat stattfinden, bestehen aus mehreren Spielen beziehungsweise Übungen: Sie bringen nicht nur Spaß, sondern trainieren gleichzeitig die Feinmotorik und das Gedächtnis. In der Adventszeit werden auch gerne Hundekekse gebacken, weil Backen eine große Leidenschaft von Werner Christ ist. Bei gutem Wetter geht der 56-Jährige auch gerne mit Joko an der Leine raus an die frische Luft.

Für Werner Christ haben diese Besuche einen hohen Stellenwert. Jedes Treffen hält er in Form eines Fotos in einem kleinen Fotoalbum fest. „Werner ist anderen Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen, die sich auf ihn einlassen“, sagt seine Schwester Ingrid Miller. Sie erfuhr über die sozialen Netzwerke, dass Lucia de Leeuw zum DRK-Therapiehundeteam gehört. Daraufhin ergriff sie die Initiative und meldete ihren Bruder an: „Werner hat Hunde sehr gerne und freut sich schon Tage vorher auf Joko und Lucia.“

Joko zeigt bei den Besuchen eine ganz besondere Gabe: Er stärkt mit seinem Verhalten die Selbstwahrnehmung von Werner Christ auf eine Art und Weise, wie es Menschen oft unmöglich ist. Joko gehorcht den Kommandos des 56-Jährigen perfekt, selbst wenn sie fürs menschliche Gehör schwer zu verstehen sein sollten. „Joko lässt sich voll und ganz auf Werner ein und versteht sich mit ihm ohne große Worte“, schildert Lucia de Leeuw und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „So gut hört er daheim nicht immer.“

Joko und Lucia de Leeuw sind seit drei Jahren Teil des DRK-Therapiehundeprogramms. „Joko ist ein lebhafter, interessierter und kontaktfreudiger Familienhund“, sagt sie über den zehn Jahre alten Bolonka Zwetna. Alle Tandems absolvieren einen Lehrgang mit theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten. Dadurch werden sie auf verschiedene Situationen in sozialen Einrichtungen oder bei Hausbesuchen optimal vorbereitet. Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung „geprüfter Therapiehund“. Regelmäßige Treffen ermöglichen über die Ausbildung hinaus einen Erfahrungsaustausch. Das Programm wird über Spenden finanziert.

Solche Einsätze sind trotz des Spaßes auch fordernd für Tier und Mensch. Deshalb achtet Lucia de Leeuw darauf, dass es für Werner Christ und Joko nicht zu anstrengend wird. Das gelingt zum Beispiel durch ein gemeinsames Puzzle, bei dem Joko sich auf dem Schoß von Werner entspannen kann. „Nach einem Besuch habe ich ein sehr beglückendes Gefühl“, sagt Lucia de Leeuw, die all das wie die anderen DRK-Therapiehundeteams ehrenamtlich macht. Und wie jedes andere Team haben auch sie ein abschließendes Ritual: besondere Leckerli, entspannende Schnüffelrunde und gemeinsames Kuscheln auf dem Sofa.