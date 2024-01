Biberach

Einbrecher nutzt kurze Abwesenheit

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07351/4470. (Foto: Alexander Kaya )

Ein Unbekannter ist am Donnerstag in ein Haus in Biberach eingebrochen. Laut Angaben der Polizei waren die Bewohner eines Gebäudes in der Straße Oberer Bühl nur kurz nicht zu Hause.