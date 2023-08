Einbrecher geht leer aus

Ein Unbekannter ist am Dienstag oder Mittwoch in ein Gebäude in Biberach eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Der Täter machte sich laut Polizeiangaben zwischen 18 Uhr und 10 Uhr an einem leerstehenden Gebäude in Biberach–Rissegg zu schaffen. In der Haldenstraße hebelte er ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Auf der Suche nach Bargeld wurden vom Einbrecher sämtliche Räume durchsucht. Auch ein Zigarettenautomat wurde aufgebrochen, um an Münzgeld zu gelangen. Nach derzeitigem Stand verließ er das Objekt ohne Beute. Die Polizei, Telefon 07351/4470, hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.